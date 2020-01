Exclusiv Cand abuzul impotriva unui copil nu poate fi anchetat pentru ca procurorul e imun (Documente)

Ziare.

In retorica pro-SIIJ au fost incluse o serie de neadevaruri, precum acela ca ea doar ar fi fost transformata dintr-o sectie din cadrul DNA intr-una independenta. In realitate, in cadrul DNA a existat doar un serviciu nu doar pentru magistrati si in niciun caz pentru orice fapta, ci pentru toate infractiunile de coruptie care priveau justitia. Asa se face ca si un "nemagistrat" care incerca sa dea mita unui judecator sau facea un trafic de influenta cu privire la o ancheta, un proces tot de acel serviciu era anchetat.Asa cum un magistrat care comitea orice alta fapta decat infractiune de coruptie privind justitia, de exemplu represiune nedreapta, nu era de competenta DNA, ci a parchetelor de Curte de Apel sau PICCJ, dupa caz.Acum, cand guvernul si-a asumat, conform solicitarii MCV, Comisiei de la Venetia si GRECO, desfiintarea SIIJ, este propagat un alt neadevar: dosarele in care magistratii sunt acuzati de abuzuri vor fi pierdute, pentru ca nu va mai avea cine sa le ancheteze.Fals! Ca dovada, dosarul "Portocala" a inceput nu la SIIJ, ci la PICCJ. Pentru orice fapta comisa de magistrati au existat parchete competente, chiar mai competente cat timp, de cand functioneaza SIIJ, a reusit sa obtina doar o mare achitare care, potrivit motivarii , ii este imputabila, mai precis au pierdut pe procedura.deoarece nu poate fi anchetat decat de catre colegii lui. Si exista cel putin un caz in care vedem la ce se poate ajunge.Un abuz care nu este anchetat.Dupa scandalul provocat de ridicarea Sorinei din casa asistentei maternale, pe 21 iunie 2019, procurorul SIIJ Mihaiela Moraru-Iorga de la SIIJ (foto stanga) s-a sesizat din oficiu atat in privinta dosarului de adoptie internationala a Sorinei de catre familia Sacarin, cat si in privinta procuroarei Maria Piturca, aceea care a luat-o pe Sorina si a dat-o parintilor.Autosesizarea s-a bazat exclusiv pe declaratiile publice ale familiei asistentei maternale, fara o analiza a hotararii de adoptie sau vreo discutie cu procurorii care au participat la judecarea dosarului de adoptie (in procesele de adoptie e obligatorie participarea procurorului, care a pus concluzii pentru admiterea adoptiei).Dupa trei zile, pe 24 iunie, Procurorul General interimar Bogdan Licu (foto dreapta) a formulat o cerere de revizuire a adoptiei, o cerere de suspendare a efectelor adoptiei pana la solutionarea cererii de revizuire si o cerere de ordonanta presedintiala avand ca obiect interzicerea de parasire a teritoriului tarii de catre Sorina pana la solutionarea dosarului penal si obligarea la consiliere psihologica pe teritoriul Romaniei.Bogdan Licu a pierdut mai apoi in instanta pe linie, fiindu-i respinse toate cererile cu motivari extrem de dure ale instantelor . De mentionat ca, potrivit surselor din PICCJ, niciuna dntre aceste cereri nu a fost scrisa, dupa cum ar fi fost normal, in cadrul serviciului judiciar al PICCJ.Intre timp, familia Sacarin, ca parinti legali ai minorei, a depus la Serviciul de Pasapoarte Craiova o cerere de eliberare a unui pasaport temporar pentru minora, pentru a pleca impreuna cu ea acasa, in SUA. Cum la momentul cand au depus cererea nu aveau inca acces la copila, care era practic sechestrata de familia Saramat, au dus la Serviciul Pasapoarte o poza din dosarul de adoptie.O procedura perfect legala, avand in vedere ca pasaportul simplu temporar pentru minori se poate solicita si fara prezenta fizica a minorului. Nu si pentru dna procuror Moraru - Iorga. Pe 26 iunie, domnia sa dispune prin ordonanta predarea sub luare de dovada a documentelor ce au stat la baza emiterii pasaportului Sorinei si a pasaportului in materialitatea lui.Motivul invocat era efectuarea de cercetari asupra modului in care a fost eliberat pasaportul, in baza a tot felul de "suspiciuni": ca fotografia nu ar corespunde, ca nu se stie unde era domiciliul, ca sotii Sacarin nu au putut prezenta minora, ceea ce dna procuror putea sa stie chiar de pe site-ul Directiei de pasapoarte ca nu era necesar.Directia de pasapoarte se conformeaza si trimite urgent pasaportul la SIIJ.Dupa care comunica si oficial sotilor Sacarin de ce nu le poate elibera pasaportul fetei si unde este el.In schimb,Deci avem o masura restrictiva cu aspect de control judiciar inform, o limitare a dreptului la libera circulatie, impusa unui cetatean roman care nu avea si, fiind minora sub 14 ani, nici nu putea avea alta calitate decat aceea de parte vatamata.De mentionat ca ordonata de ridicare a pasaportului a fost emisa cu o zi inainte de audierea parintilor minorei, care a avut loc pe 27 iunie. Deci dna procuror nu a avut nici macar o minima curiozitate de a discuta cu parintii despre "suspiciunile" legate de eliberarea pasaportului. Dar nici alte curiozitati.La momentul respectiv i-am solicitat dnei procuror Moraru-Iorga o explicatie pentru decizia luata, pe care nu a dorit sa o formuleze.Blocata ilegal in tara, familia Sacarin a incercat prin toate mijloacele sa atace retinerea pasaportului, dar s-a lovit tocmai de lipsa unei comunicari legale din partea SIIJ, aceea pe care o ataci in mod normal pentru a obtine ridicarea restrangerii de drepturi.In timp ce familia Sacarin era linsata mediatic, judecatorii nu s-au lasat intimidati si, rand pe rand, solicitarile procurorului general menite sa desfaca adoptia sau sa opreasca plecarea Soriei din tara au inceput sa fie respinse in instanta.In loc sa renunte si sa puna capat controlului judiciar ilegal aplicat copilei,- sa se stabileasca daca semnaturile de pe documentele de solicitare a pasaportului apartin sotilor Sacarin, ceea ce nimeni n-a contestat vreodata- sa se stabileasca daca semnaturile de pe fotografiile anexate formularului sunt executate de sotii Sacarin - iarasi, nimeni n-a contestat asta.Termenul de finalizare a expertizelor era 15.08.2019.: ca pasaportul era eliberat de organul competent, ca era cel original, ambele clare cat timp l-a ridicat fix de la Directia de pasapoarte, ca poza era a fetei din dosarul de adoptie, ca sotii Sacarin erau parintii legali ai copilului, ca pentru acest tip de pasaport nu se cere prezenta minorului.Pentru un procuror care nu este in primul an de profesie, lipsa acestor verificari, sechestrarea pasaportului fara comunicare oficiala si fara temei, greu sa mai fie interpretate ca gafe si nu ca rea-credinta intarita de sentimentul imunitatii.Intre timp, cazul devine un scandal de presa. Pe 15 iulie, am scris despre abuzul teribil comis impotriva Sorinei Sacarin. Cazul a devenit o stire si la televiziuni, contrarianta chiar si pentru unii sustinatori ai asistentei maternale.Confruntat cu scandalul de proportii, intervine timid si procurorul general Licu, care printre justificari insailate privind motivele retinerii pasaportului, promite solutionarea problemei.Ramona Sacarin se prezinta pe 17 iulie si 18 iulie la Craiova si i se spune ca pasaportul fetei nu a ajuns.Acelasi pasaport, perfect legal si valabil din primul minut si care nu a fost, de fapt, expertizat niciodata, pentru ca nici nu erau motive.Pe data de 21 iulie, familia Sacarin pleaca din tara cu mari peripetii, pierzand avionul pentru care aveau bilete din cauza unor verificari la limita abuzului ale Politiei de frontiera.A doua zi, pe 22 iulie, familia fusese convocata la SIIJ cu copil cu tot pentru a fi expertizat, experiza ceruta de dna Moraru - Iorga. S-a prezentat doar avocata, care a solicitat efectuarea expertizei prin comisie rogatorie internationala. Atat de importanta era expertiza pentru dna procuror, incat a renuntat la ea, nu s-a mai facut.In conditiile in care procurorul a renuntat la toate expertizele care au "motivat" retinerea pasaportului, apar cateva intrebari:Procurorul-sef Nicolae Marin a respins plangerea impotriva actelor procurorului, calificata si directionata de la CAB, familia a contestat si marti are termen la ICCJ, judecator fiind dl Stefan Pistol, recunoscut pentru scrupulozitatea cu care a tratat drepturile si libertatile politicienilor acuzati de DNA.Dl Pistol trebuie sa stabileasca daca retinerea pasaportului a fost o masura restrictiva de libertate, ceea ce, daca se constata, atesta savarsirea infractiunii de lipsire de libertate de catre dna Moraru-Iorga.Clasata a fost si plangerea la Inspectia judiciara, desi Ramona Sacarin a reclamat nu numai privarea de libertate a Sorinei, nu numai faptul ca dna procuror a divulgat presei informatii confidentiale din dosar, dar si faptul ca dna Moraru-Iorga a presat familia Sacarin sa faca declaratii impotriva judecatorilor care au incuviintat adoptia:Adica exact ceea ce era reprosat DNA si exact ceea ce ar fi trbuit combatut prin aparitia SIIJ. Cu deosebire ca pe procurorii SIIJ nu are cine sa-i ancheteze in afara de proprii colegi.