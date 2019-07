Exclusiv documente Romania iraniana, II: cum se pregateste decapitarea judecatorilor. M-au constrans si intimidat.

"dna procuror a incercat fabricarea unui dosar de urmarire penala impotriva judecatorilor Curtii de Apel Craiova, care au pronuntat hotararea de aprobare a adoptiei".

a incercat sa determine subsemnata sa formulez declaratii impotriva celor doi judecatori care au intrat in componenta completului de judecare a apelurilor in dosarul de adoptie

Dna procuror Moraru Iorga Mihaiela a incercat sa determine subsemnata sa formulez declaratii prin incercarea de constrangere a subsemnatei si prin intimidarea subsemnatei.

dna procuror incearca din rasputeri sa efectueze acte de urmarire impotriva judecatorilor, pentru a incerca justificarea existentei SIIJ

Scadalul Sorina a inceput ca o lovitura impotriva procurorilor care, iata, nu mai abuzeaza doar politiceni, ci si oameni obsnuit, chiar copii pe care "ii dau cu capul de asfalt" (ceea ce nu s-a intamplat, in fapt, niciodata).Sectia speciala pentru anchetarea magistratilor - SS a vazut in cazul Sorina Sacarin sansa de a-si arata importanta si s-a napustit asupra procuroarei Maria Piturca.Adica luand cu forta un copil terorizat si panicat care credea ca se lupta pentru viata lui, in loc sa ia la audieri familia Saramat, pe care chiar sa o retina pentru privare de libertate, dupa care Sorina sa fie preluata calm.Valul de isterie urias creat prin manipularea emotionala grosiera a greselii tactice a procuroarei Piturca avea potential pentru mult mai mult decat anchetarea unei procuroare. Potential preluat de Mihaiela Iorga Moraru, o procuroare extrem de controversata, anchetata penal pentru favorizarea faptuitorului si recunoscuta ca eroina antiKovesi de tabara antijustitie.Dna Iorga Moraru a iesit din sfera eventualului abuz comis de dna Piturca si s-a apucat sa ancheteze adoptia, adica mult dincolo de limitele competentei sale.Asadar, dna Iorga Moraru s-a napustit asupra familei Sacarin. In plangerea facuta catre Inspectia judiciara, sotii Sacarin vorbesc despre cateva abateri foarte grave ale dnei Iorga Moraru in acest asalt.O puteti citi aici in intregime pentru ca ea contine elemente extrem de importante despreIn plangerea la IJ,pentru ca, prin sechestrarea pasaportului Sorinei,In felul acesta, spun sotii Sacarin, dna Iorga MoraruO alta acuzatie este ca "Dar cea mai grava acuzatie este caDetaliile sunt socante:, acuza sotii Sacarin.Deci dna Iorga Moraru este acuzata direct ca a incercat sa le confectioneze un dosar penal judecatorilor de la Craiova care au incuviintat adoptia. Adica o acuzatie de tipul celor aduse DNA si care motivau aparitia SS., acuzat depentru ca, deci si-a incalcat obligatia de rezerva,, desi aceasta masura nu poate fi dispusa de instantele civile, caTotdata, spune familia Sacarin,Daca dna Iorga Moraru este acuzata ca dadea informatii din dosar unei jurnaliste, dl Licu pare a fi intr-o situatie si mai penibila.De exemplu, dl Saramat le-a dat vestea ca procurorul general si-a suplimentat cererea de ordonanta presedintiala. Ceea ce dl Saramat putea sti numai daca i-a spus dl Licu personal sau cel caruia i-a scris dlui Licu actiunile.Toate sunt motive pentru excluderea din magistratura, daca ancheta IJ va fi una corecta. Nu am mari sperante ca institutia condusa de Lucian Netejoru va face o asemenea ancheta."1. LIPSIRE DE LIBERTATE IN MOD ILEGAL prevazuta de art. 205 alin (1) si (3) lit c) Cod penal2. FAVORIZAREA FAPTUITORILOR Saramat Mariana si Saramat Vasile - conform art. 269 alin. (1) Cod penal;3. INFLUENTAREA DECLARATIILOR prevazuta de art. 272 Cod penal;4. RAZBUNARE PENTRU AJUTORUL DAT JUSTITIEI, prevazuta de art. 274 Cod penal;5. COMPROMITEREA INTERESELOR JUSTITIEI, prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 277 Cod Penal;6. TORTURA PSIHICA, prevazuta de art. 282 alin. (1) lit c) Cod penal;7. TRAFIC DE INFLUENTA prevazuta de art. 291 Cod penal;8. ABUZ IN SERVICIU prevazuta de art. 297 Cod penal;9. COMUNICARE DE INFORMATII FALSE prevazuta de art. 404 Cod penal".Este adevarat ca si aceasta plangere va fi anchetata de SS, dar si in acest caz clasarea poate fi contestata. In plus, este posibil ca pana la urma, SS sa dispara si atunci aceasta plangere, clasata sau nu, va ajunge pe mana altor procurori, care ar putea considera ca a sechestra pasaportul unui copil fara nicio comunicare oficiala atacabila in instanta este o privare de libertate si un abuz in serviciu., dupa ce a fost anchetat pentru ca ar fi avut obiceiul sa-si ia lungi concedii fara plata de la DIICOT Suceava ca sa munceasca in strainatate.Si despre aceasta situatie presedintele Klaus Iohannis a fost informat de dna Sacarin printr-un memoriu in care ii cere ajutorul. Este un memoriu in care dna Sacarin vorbeste despre presiunile la care a fost supusa de procuroarea SS ca sa dea declaratii false pentru constituirea unui dosar fals impotriva judecatorilor, despre felul in care dl Licu isi bazeaza actiunile profesionale pe site-uri rusesti.Va invit sa cititi aici memoriul cu informatii socante, de o gravitate extrema, care a ajuns la presedintele Romaniei. Presedintele care, si de aceasta data, a tacut.Este posibil ca SS sa faca acelasi lucru oricaruia dintre noi: sa ne ancheteze fara drept pentru orice, sa ne confiste pasaportul fara acte, sa ne haituiasca si sa ne umileasca pentru simplul motiv ca poate. Si poate pentru ca SS este sigura in masura sa se autoancheteze. Deci orice abuz ar face, nu risca nimic.