EXCLUSIV Misterul completului 17 in ziua norocoasa a lui Liviu Dragnea

Completul 17 fond anula, la cererea lui Liviu Dragnea, Hotararea nr. 137/ 2018 a Colegiului de conducere al ICCJ in baza caruia au fost trase la sorti noile completuri de cinci judecatori dupa Decizia CCR care a constatat nelegala lor constituire din 2014 incoace. Mai mult, Hotararea 137 a fost suspendata pana la solutionarea definitiva a cauzei. Dupa aceasta decizie a Completului 17 CAB, Liviu Dragnea a scapat de judecatorii Rodica Cosma, Horia Valentin Selaru, Cristina Simona Nenita, Francisca Maria Vasile si Ioana Alina Ilie si a fost necesara o noua hotarare de Colegiu si o noua tragere la sorti, care i-a adus lui Liviu Dragnea a treia varianta de complet, la care acum nu vrea sa renunte.Din start, hotararea a fost ciudata, avand in vedere ca actiunea in contencios administrativ fusese introdusa initial de Liviu Drangea impotriva altei Hotarari a Colegului ICCJ, nr.89/2018, emisa inaintea Deciziei CCR privind completurile de 5.Hotararea nr. 89 stabilise ca noile completuri nu trebuie trase la sorti in mijlocul anului chiar daca a intrat in vigoare noua Lege 304, ci, asa cum spune chiar aceasta lege, la inceputul anului, deci in ianuarie 2019. Actiunea la CAB avea practic aceeasi tinta ca sesizarea CCR.Dupa Decizia CCR privind completurile de cinci, aceasta cerere in contencios la CAB a ramas fara obiect pentru ca Hotararea nr. 89, atacata de Dragnea, a iesit din vigoare si a fost inlocuita cu Hotararea nr. 137/2018, in baza careia ICCJ a tras la sorti de indata noile completuri, dupa cum i-a cerut CCR.Pentru ca lui Liviu Dragnea nu i-a convenit completul, a modificat obiectul cerererii impotriva Hotararii nr. 89. Pe 15 noiembrie, a depus o cerere modificatoare care a trasformat actiunea in una impotriva noii Hotarari nr. 137.In mod normal, aceasta cerere ar fi trebuit respinsa ca tardiva, pentru ca potrivit art. 204 NCPC ea ar fi trebuit introdusa inainte de primul termen de judecata la care partile au fost legal citate, termen care fusese pe 26.10.2018 . Este ceea ce a invocat ICCJ. Dar, surpriza!, cererea a fost admisa. De ce nu stim, pentru ca motivarea nu a aparut., aceea prin care CJ Teleorman cerea ministerului Dezvoltarii anularea unei parti din prejudiciul in dosarul Tel Drum, acela anchetat de DNA si reclamat de OLAF. Si aceasta a fost admisa. Judecatorul care ar fi trebuit sa judece in completul 17 fond ambele cereri atat de importante pentru Liviu Drangea se numeste Vasile Bicu. Dar in sala nu a intrat el. Am intrebat in baza Legii 544 de ce. Si mi s-a raspuns caO cerere brusca inaintea unor cazuri foarte controversate, dupa care dl Bicu a revenit la serviciu, mai odihnit dupa atat de necesarul concediu, probabil.Avand in vedere ora depunerii,Intr-o asemenea situatie, regula stabilita de art. 110 al 6 si urmatoarele din Hotararea nr. 1375/2015 din 17 decembrie 2015 a CSM pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti este caNu a intrat insa domnia sa sa judece actiunea lui Liviu Dragnea si a CJ Teleorman. Si nici vreun alt judecator de pe lista de permanenta, ciInlocuirea a fost decisa in data de 21.11.2018 prin Hotararea nr.321 a Colegiului de conducere al CAB care a explicat-o prin necesitatea deAm cerut CAB sa imi precizeze cat de aglomerati erau in 23 noiembrie judecatorii de pe lista de permanenta si mi s-a raspuns ca unul era in concediu si restul au avut sedinte de judecata in zilele de 19 (luni), 21 (miercuri), 22 (joi) si 26 (lunea viitoare) noiembrie.Confruntat cu planificarea sedintelor de judecata , asa cum a fost ea modificata prin Hotararea 321 a Colegiului de conducere CAB, raspunsul ascunde cel putin o eroare, daca nu chiar o minciuna.Intelegem ca un judecator de pe lista de permanenta era in concediu, insa conform planificariiAm intrebat CAB ce incarcare cu dosare avea judecatorul Bogdan Cristea, primul de pe lista de permanenta, in raport cu media sectiei. CAB nu mi-a raspuns decat care e media sectiei. Daca dl Cristea are mai multe sau mai putine decat aceasta medie, CAB nu a vrut sau a omis sa spuna.Este adevarat ca dna Ghica, ca vicepresedinte al CAB, are degrevare partiala de activitate, dar este totusi titulara a doua completuri de judecata (achizitii publice), si chiar inainte de sedinta in care a intrat peste lista de permanenta, adica pe 22 noiembrie, a avut o zi plina de dosare.Potrivit CAB, din ianuarie pana in noiembrie, dna Ghica a mai intrat peste lista de permanenta in 9 sedinte de judecata.Desi a preluat Completul 17 fond in ziua de 23 noiembrie pe motiv de neaglomerare,care a fost presedinte CAB pana cand a intrat in Consiliul Superior al Magistraturii. Dna Savonea este sotia avocatului Mihai Savonea, avocat, coleg de cabinet cu Catalin Voicu.Din sectia de judecatori face parte si dnaJudecatorul Vasile Bicu, cel care a intrat brusc in concediul de odihna, s-a inscris exact in perioada aceea la concursul pentru un post de judecator la ICCJ, pe care il va sustine in fata sectiei de judecatori a CSM.Dupa decizia luata de judecatoarea Alina Ghica, ICCJ a fost nevoita sa emita o noua Hotarare de Colegiu si sa traga din nou la sorti completurile de 5 judecatori. Al treilea complet la care a ajuns dosarul lui Dragnea este alcatuit din Enceanu Simona Daniela, Rog Tatiana Lucia, Rus Alexandra Iuliana, Mera Luciana, Popa Rodica Aida.La singurul termen de anul trecut nu a fost administrata nicio proba, ceea ce potrivit practicii ICCJ, ar fi presupus ca dosarul sa fie transmis noului complet de cinci, tras la sorti pentru anul 2019. Totusi, CSM a recomandat ca dosarele sa ramana la acelasi completuri.Sectiile reunite ale ICCJ urmeaza sa decida daca ICCJ isi va schimba practica si astfel Liviu Dragnea isi va pastra completul de judecata obtinut dupa decizia completului 17 fond CAB.