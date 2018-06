"Exclusiv! Replica soc din partea OECD: Recenta decizie a CCR contravine echilibrului puterilor in stat si independentei sistemului judiciar in Romania"

Considerati ca independenta unui procuror a carui activitate se afla explicit sub autoritatea ministrului Justitiei, om politic, parte dintr-un guvern politic, este garantata?

Faptul ca un procuror-sef poate fi numit sau revocat exclusiv prin vointa ministrului Justitiei, fara ca presedintele Romaniei sau Consiliul Superior al Magistraturii sa aiba vreun cuvant de spus, poate reprezenta un pericol pentru independenta sistemului judiciar?

Recenta decizie a CCR contravine in mod evident echilibrului puterilor in stat in tara dvs si acestei independente a sistemului judiciar

Cum comentati faptul ca peste 600 de magistrati , atat procurori, cat si judecatori, au semnat o declaratie comuna in care cer respectarea independentei justitiei, a standardelor europene si a tratatelor la care Romania e parte privind activitatea justitiei? Il percepeti ca pe un strigat dupa ajutor?

Cum apreciati activitatea DNA in lupta anticoruptie?

Ministrul Justitiei considera ca recomandarile GRECO, care se refera inclusiv la reducerea rolului ministrului Justitiei si cresterea rolului CSM in numirea procurorilor-sefi, dar si la eliminarea unor modificari la legile justitiei, considerate nocive pentru independenta justitiei, sunt facultative, iar expertii GRECO ar fi destul de slab pregatiti. Cum comentati aceste pozitii ale ministrului Toader?

ministrul vostru al Justitiei va invata curand, intr-un mod dur, ca este intr-o mare eroare

Achitarile reprezinta in mod obligatoriu dovada unei represiuni nedrepte impotriva inculpatului?

Sper ca poporul roman sa nu creada in aceasta argumentatie cat timp comunitatea internationala cu siguranta nu crede.

Candidatura Romaniei pentru aderarea la OECD, depusa in 2012 si reinnoita in 2016 si 2017, este definita pe site-ul ministerului de Externe drept "obiectiv strategic al politicii externe romane, inclus in actualul program de guvernare".Recenta decizie a CCR contravine in mod evident echilibrului puterilor in stat in tara dvs si independentei sistemului judiciar. Nu pot evita sentimentul ca este o actiune intentionata, cat timp am mai vazut asemenea stranii interferente ale unor curti constitutionale din Balcani in lupta anticoruptie in ultimii ani.Magistratii romani au clarificat ca nu vor reveni la vechile timpuri, cand politicienii le spuneau ce si cum. Comunitatea internationala ii va sustine in aceasta privinta. DNA este una dintre povestile de succes in lupta anticoruptie la nivel mondial. Functionarea si rezultatele sale sunt model de studiu pentru generatii de studenti in intreaga lume.Actualul guvern al Romaniei nu vrea sa continue lupta impotriva coruptiei la nivel inalt si face orice pentru a gasi o scuza in acest sens.Ministrul vostru al Justitiei va invata curand, intr-un mod dur, ca este intr-o mare eroare. Imi pare rau ca imaginea tarii are de suferit din cauza declaratiilor lui impulsive.Achitarile sunt o componenta normala a oricarei proceduri judiciare normale in orice tara normala. N-as vrea sa traiesc intr-o tara in care procurorii obtin 100% condamnari.Independenta activitatii unui procuror este una dintre premisele esentiale pentru ca ei sa desfasoare o munca obiectiva si impartiala. Activitatea tuturor organizatiilor care se ocupa de munca procurorilor este directionata catre asigurarea acestei independente.In primul rand,Romania a fost un model pentru multe tari care au luptat pentru independenta sistemului judiciar.. Nu pot evita sentimentul ca este o actiune intentionata, cat timp am mai vazut asemenea stranii interferente ale unor curti constitutionale din Balcani in lupta anticoruptie in ultimii ani.Magistratii romani, procurori si judecatori, sunt mult prea profesionisti si mandri pentru a cere ajutor. Au luat pozitie,, siFunctionarea si rezultatele sale sunt model de studiu pentru generatii de studenti in intreaga lume, model care ii invata cum magistrati profesionisti pot aduce schimbarea si pot determina tranzitia tarii lor din epoca de piatra a coruptiei catre cea a unor rezultate si standarde in lupta anticoruptie care sunt recunoscute pe plan international.Este interesant de observat ce sunt politicenii in stare sa spuna in apararea actiunilor lor, atunci cand acestea incalca standardele internationale si bunul simt. In principiu, e foarte simplu:- o lupta intruchipata de DNA - sa continue si face orice pentru a gasi o scuza in acest sens.Colegii mei de la GRECO nu au nevoie sa-i apar eu, dar vreau sa spun ceva:. Imi pare rau ca imaginea tarii are de suferit din cauza declaratiilor lui impulsive. Si sa nu uitam:In mod cert, nu!N-as vrea sa traiesc intr-o tara in care procurorii obtin 100% condamnari. Asta inseamna ca tara respectiva nu are nevoie de instante de judecata.Avand experienta consistenta in lupta anticoruptie la nivel mondial, va pot spune ca argumentatia pe care ati mentionat-o este o tactica obisnuita a autorilor faptelor de coruptie si a aliatilor lor care se tem ca intr-o zi vor ajunge si ei sa dea socoteala in fata justitiei.