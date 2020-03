Executorii suspenda evacuarile silite. Magistratii blocasera deja astfel de cazuri, ca sa nu arunce oamenii din casa in plina pandemie

Riscul de a ramane pe drumuri

Pe langa suspendarea evacuarilor, conducerea UNEJ a mai decis ca executorii judecatoresti sa suspende toate procedurile de executare silita directa, precum si luarea altor masuri cu privire la prevenirea raspandirii coronavirusului, atat in randul cetatenilor, cat si al executorilor si al angajatilor birourilor acestora, potrivit unui anunt postat pe site-ul institutiei. Conform art. 42 alin. (5) din Decretul nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita.Dupa publicarea decretului, unele instante au suspendat provizoriu dosarele de executare silita. Asa s-a intamplat de exemplu la Judecatoria Gherla, care a decis suspendarea unei astfel de proceduri la solicitarea unei persoane care era executata silit de o banca, in cazul unui credit ipotecar.Barbatul avea deja o cerere de suspendare a executarii silite, motivata prin faptul ca creanta era prescrisa sau perimata si ca, din acest motiv, executarea silita nu mai poate continua.Dupa ce executorul judecatoresc a dispus desemnarea unui evaluator, creditorul a solicitat suspendarea provizorie, pana la judecarea cererii de suspendare a executarii silite. Contestatorul a depus si o cautiune in acest sens, potrivit prevederilor legale.Judecatorul motiveaza si prin faptul ca exista riscul ca creditorul sa ramana pe drumuri, mai ales in contextul actual. Decizia instantei este din 20 martie 2020."Motivele invocate de contestator tin in principal de prescriptia dreptului de a cere executarea silita, iar in ipoteza in care s-ar dovedi ca fiind intemeiate, instanta apreciaza ca in ipoteza finalizarii acestei proceduri, contestatorul ar pierde dreptul de proprietate asupra imobilului in care sustine ca locuieste, iar acest prejudiciu nu ar putea fi reparat in mod corespunzator printr-o eventuala intoarcere a executarii silite, in caz de admitere a contestatiei la executare.Instanta constata ca s-a dovedit in cauza necesitatea suspendarii executarii silite. Pe de alta parte, prin depunerea cautiunii, precum si prin caracterul vremelnic al masurii suspendarii provizorii, interesele creditoarei nu ar fi iremediabil vatamate," motiveaza Judecatoria Gherla.