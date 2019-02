Facultatea de Drept a UBB critica OUG 7: Rezolva conflicte personale ale unor conducatori vremelnici

prevederile prin care se incearca scoaterea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie de sub autoritatea procurorului general, aducandu-se atingere principiului constitutional al controlului ierarhic ce guverneaza activitatea Ministerului Public.

dispozitiile lipsite de previzibilitate referitoare la excluderea din magistratura pe motivul neindeplinirii conditiei privind buna reputatie, daca se apreciaza ca nu se impune mentinerea in functie;

lipsirea sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii de prerogativa avizarii propunerilor de numire in functiile de conducere de la varful ierarhiei Ministerului Public si conferirea acestei prerogative plenului CSM, in cadrul caruia procurorii reprezinta o minoritate;

prevederea potrivit careia functiile de conducere in Ministerul Public pot fi exercitate si de catre judecatori care au exercitat candva functia de procuror, contrar principiului separarii carierelor judiciare", potrivit sursei citate.

Intr-un comunicat de presa remis miercuri, Facultatea de Drept isi exprima "dezaprobarea cu privire la modalitatea de adoptare si la unele dintre dispozitiile recentei ordonante de urgenta nr.7/2019, de natura sa aduca atingere independentei magistratilor si normalei functionari a sistemului judiciar"."Avem in vedere in acest context:De asemenea, unitatea de invatamant atrage atentia ca exista riscul producerii unor blocaje institutionale, pentru ca OUG prevede incetarea tuturor detasarilor in functii de conducere in cadrul structurilor de varf ale Ministerului Public in 45 de zile, "interval in care nu este tehnic posibila derularea unor proceduri de concurs pentru ocuparea respectivelor pozitii".Facultatea de Drept mai arata ca modificarile creeaza "aparenta unui", "sa".Facultatea isi exprima astfel "deplina solidaritate" cu magistratii care au iesit in strada si apreciaza ca singura solutie pentru iesirea din situatia creata este abrogarea imediata a dispozitiilor mentionate din OUG.Precizam ca mai multe proteste ale procurorilor si judecatorilor din toata tara sunt anuntate pentru aceasta saptamana.Manifestatiile au loc din cauza OUG 7, adoptata de Guvern saptamana trecuta , care modifica Legile Justitiei, schimbari care afecteaza independenta Justitiei si statul de drept din Romania, in opinia contestatarilor.De altfel, magistratii au protestat in numar mare, inca de saptamana trecuta , fata de modificarile facute prin OUG de Tudorel Toader la Legile Justitiei.A.D.