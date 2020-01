Fara pensii speciale: Grefierii isi suspenda azi activitatea timp de doua ore si anunta greva de luni

Ziare.

"La solicitarea si in reprezentarea a peste 6.000 de membri de sindicat - personal auxiliar de specialitate din instante si parchete, alcatuit din: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentaristi, grefieri statisticieni si specialisti IT - care reprezinta cea mai numeroasa categorie profesionala din sistemul de justitie, fata de iminenta abrogare a dispozitiilor legale care reglementeaza dreptul la pensia de serviciu a grefierilor in sesiunea extraordinara a Parlamentului Romaniei din data de 28 ianuarie 2020 (...)Corpul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea intelege sa declanseze urmatoarele forme de protest: suspendarea activitatii in intervalul orar 10:00-12:00, incepand cu data de 22.01.2020 - personalul auxiliar de specialitate nu va efectua niciun fel de activitati specifice functiei si nu va indeplini niciun act de procedura., pe o perioada ce va fi stabilita in cadrul adunarilor locale sindicale, ce vor avea loc joi, 23.01.2020", noteaza sindicalistii.Potrivit sursei citate, reprezentantii instantelor si parchetelor isi exprima indignarea fata de eliminarea pensiilor de serviciu, denumite "pensii speciale" de catre parlamentari, "pentru a castiga simpatia electorala a unei mase de oameni dezinformati sau gresit informati, spunandu-le ca ajuta bugetul statutului, cand, in fapt, eliminarea acestui drept poate avea consecinte negative tocmai in randul electoratului ce poate deveni oricand justitiabil"."Intelegem sa aducem la cunostinta ca, prin aceste decizii populiste,, intrucat o atare modificare legislativa este de natura sa afecteze siguranta activitatii desfasurate in sistemul de justitie prin atingerea adusa garantiilor sociale recunoscute personalului din justitie, fara de care activitatea "autoritatii judecatoresti" nu poate fi organizata si desfasurata.Mai mult decat atat, abrogarea numai a unora dintre pensiile de serviciu nu va mai avea impactul financiar anuntat de catre initiatori asupra bugetului statului, intrucat potrivit datelor oficiale ale Casei Nationale de Pensii Publice, in anul 2019, beneficiari ai pensiei de serviciu din randul categoriei noastre profesionale erau 1.800 de persoane, in scadere cu 14 persoane fata de anul 2018 (1.814 beneficiari), astfel ca putem spune ca suntem "eliminati" pe cale naturala.Prin urmare, haosul creat in justitie nu se justifica.Sa intelegem ca acesti 1.800 de pensionari capuseaza atat de mult bugetul statului prin pensiile de serviciu de care beneficiaza si e absolut necesar sa le taiati, in raport de cele peste 100 de mii pe care le pastrati?", se mentioneaza in comunicat.