Filmul detaliat al "crimei" cu premeditare

La ICCJ, tineti-va bine!, vor fi pensionabili 94 din 115 judecatori.

Esential mi se pare cade un organism pe care trebuie sa fii nebun sa-l arunci in derizoriu ca pe opozantii interni.Raportul acesta este dovada ca Dragnea&Co nu mai pot prosti pe nimeni, indiferent cate tumbe fac pe la televiziunile inculpatilor si condamnatilor alti condamati si inculpati si jurnalistii lor de casa.Expertii GRECO identificacare urmeaza sa fie introduse in zonele vitale ale legilor justitiei, pentru a provoca hemoragii letale sistemului judiciar.. Adica, explica GRECO, faptul ca magistratii se vor putea pensiona dupa numai 20 de ani vechime, indiferent de varsta, cu pensii cuprinse intre 75% si 120% din ultimul venit net.Un sfert dintre magistrati vor deveni pensionabili.Iar cei care vor lua locul judecatorilor pensionati la ICCJ, atrage atentia GRECO, trebuie sa aiba cel putin 18 ani vechime, deci vor fi promovati pentru doi ani, adica mai putin decat dureaza judecata anumitor cauze mai complexe.Interesant si cum vor fi promovati, pentru ca, atrage atentia GRECO, regulile de promovare se relaxeaza nejustificat siIn plus, cum perioada de formare a noilor magistrati creste de la 4 la 6 ani, vor exista cel putin 2 ani fara nicio intrare in sistem. Ceea ce va lasa complet descoperite si instantele inferioare de unde se va promova pe repede inainte.Veti spune ca magistratii nu sunt obligati sa iasa la pensie. Nu. Desigur. Dar vor fi impinsi intr-acolo cu toate puterile prin actiuni de intimidare. Adica al doilea cutit descoperit de GRECO.GRECO califica acesta sectie dreptsi considera ca nu exista nicio informatie convingatoare care sa justifice aceasta initiativa". Efectele in schimb sunt clare: sectia va prelua toate cazurile cu magistrati si cei 15 procurori se vor sufoca urgent, vor aparea conflicte de competenta cu alte parchete, dar cel mai important, spune GRECO "exista temeri ca aceasta sectie ar putea sa fie folosita pentru a interveni in cazuri de mare sensibilitate in care accidental apare si un magistrat".GRECO remarca si faptul ca numirea sefului acestei sectii va fi facuta de o comisie din care vor face parte trei judecatori, un singur procuror si un reprezentant al societatii civile, in conditiile in care niciodata judecatori nu sunt implicati in numirea procurorilor si invers. O palma la adresa CCR , a carei decizie de constitutionalitate a constituirii acestei sectii este amintita.. De ce? Pentru ca dupa cum remarca GRECO, din lege dispare referirea expresa la independenta procurorilor:Raportul face trimitere si la faptul ca Presedintele va putea respinge o singura data propunerea ministrului Justitiei pentru sefia parchetelor. Dar si la faptul ca la numirea conducerii Inspectiei Judiciare, procurorii vor avea o participare cu mult mai redusa decat judecatorii. "In ansamblu, regreta din nou absenta unor evaluari adecvate ale implicatiilor diferitelor modificari propuse asupra pozitiei si independentei operationale efective a procurorilor".Pe de-o parte, GRECO este ingrijorata de interdictia magistratilor de a defaima alte puteri ale statului, pentru ca prevederea este neclara desi atrage raspunderea disciplinara, dar si de redefinirea foarte neclara a raspunderii magistratilor. Pe de alta parte, magistratii se vor putea suspenda voluntar, timp in care pot functiona ca avocati sau consultanti, dar si ca ministri.Deci poza de ansamblu pe care GRECO a inteles-o si a expus-o e foarte clara:Dupa cum GRECO a inteles si mascarada procedurii de revocare a procurorului sef DNA , subliniind ca in procedura de numire si revocare a procurorilor sefi, CSM trebuie sa aiba rolul central. Asta in conditiile in care inculpatii si condamnatii cer ca avizul negativ al CSM sa fie ignorat practic de presedinte.Nu sunt lucruri neaparat noi. Cele mai multe au fost repetat acuzate de magistratii onesti, de ziaristii neafiliati inculpatilor, de opozitia din comisia Iordache. Dar de aceasta data, ele vin de la un organism european.Cum raportul este argumentat pana in cele mai mici detalii, niciun om cu mintea intreaga nu va putea spune ca autorii lui sunt neinformati.Recomandarile GRECO sunt clare si de bun simt: oprirea tuturor modificarilor care trebuie sa se bazeze pe studii de impact si sa fie justificate astfel incat sa existe garantia ca sunt necesare si ca nu afecteaza independenta justitiei.Deja pentru Dragnea &Co s-a strans latul. Sunt deconspirati. Si au ramas singuri dupa ce pana si Polonia, tara cu o situatie economica incomparabil mai buna deci mai solida in picioare, a decis sa se conformeze rigorilor europene in privinta justitiei.PSD-ALDE au inceput o nerespectare a Raportului GRECO, care se incheie cu solicitarea ca "autoritatile din Romania sa autorizeze, cat mai curand posibil, publicarea acestui raport, sa il traduca in limba nationala si sa puna traducerea la dispozitia publicului".Autorizarea publicarii a fost mult intarziata, traducerea a fost facuta de GRECO, iar Dragnea &Co par ca ar vrea sa ignore raportul.Putinele replici politice la PSD-ALDE au oscilat intre ironiile grosiere ale lui Nicolicea si delirul Stelutei Cataniciu . Un punctaj comun exista totusi: incalcarea independentei justitiei este neconstitutionala si daca era ceva neconstitutional in legile justitiei le bloca CCR. Da,Dar daca Dragnea &Co isi imagineaza ca va trece caravana in latratul cainilor se inseala. Dupa acest raport de o duritate fara precedent, Europa nu isi permite sa arate slabiciune si faptul ca evaluarile ei sunt apa de ploaie. Asa ca, nu ma indoiesc. Cel mai probabil incepand cu impartirea bugetului UE, dar nu numai. Sanctiuni care vor face Romania si mai saraca, si mai vulnerabila si mai izolata de lumea civilizata.