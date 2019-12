Fiul lui Traian Berbeceanu a lansat o piesa hip-hop despre momentul arestarii tatalului sau

Ziare.

Traian Berbeceanu a postat, marti, pe pagina lui de Facebook, un link spre videoclipul piesei "Momente grele", in care fiul sau, Bogdan, vorbeste despre cum a trait el, copil fiind, perioada in care tatal sau a fost arestat si despre faptul ca a aflat de pe internet ca parintele lui este la inchisoare."Atunci cand ticalosii m-au executat, Bogdan era mititel. A suferit cumplit iar sotia a trebuit sa incerce sa il pacaleasca, spunandu-i ca sunt plecat in misiune. Dupa cateva zile a aflat adevarul, copiii din scoala strigandu-i rautaciosi ca 'tatal sau este la puscarie'... Au urmat zile cumplite pentru el. I-a fost foarte greu fiului meu, dar a fost si a ramas puternic! Si intelept! Desi este inca copil isi iubeste tare mult tara si viseaza sa poata sa schimbe ceva in bine!", a scris Traian Berbeceanu pe reteaua de socializare.Numit recent sef de cabinet al ministrului de Interne, Traian Berbeceanu crede ca adultii au multe de invatat de la copii. "Si cred cu tarie ca, noi oamenii mari, avem multe de invatat de la copii, de la tineri! Hai sa facem ceva pentru ei, sa putem sa-i privim in ochi cu demnitate atunci cand ei vor fi cei mari!", a mai scris fostul sef al BCCO Alba.Traian Berbeceanu a fost sef al BCCO Alba Iulia intre 2005 si 2013, cand a trebuit sa plece in urma unei anchete a DIICOT.A stat in arest din 24 octombrie pana in 26 noiembrie 2013, fiind acuzat ca ar fi sprijinit o grupare suspectata de evaziune fiscala cu produse petroliere, cu un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei.Berbeceanu a fost achitat in 2016, fiind gasit nevinovat pentru faptele de luare de mita, sprijinire grup infractional organizat, spalare de bani, fals in declaratii, fals sub semnatura privata, complicitate la delapidare, fapte de care l-au acuzat procurorii DIICOT in 2013.