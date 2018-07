Florin Iordache nuanteaza pozitia Parlamentului: Ca principiu, Romania tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia

Ziare.

Florin Iordache a precizat, intr-o declaratie la postul de radio RFI, ca Parlamentul va trimite la toamna un punct de vedere Comisiei de la Venetia."E o opinie preliminara. Cuprinde si puncte bune si puncte care mai pot fi imbunatatite pana la opinia finala din luna octombrie. Noi, cu cei care vor redacta opinia finala. Fara indoiala, vom trimite un punct de vedere la acele observatii care exista in acest moment in opinia preliminara, dar".Intrebat daca asta inseamna ca dupa opinia finala a Comisiei de la Venetia, Parlamentul va face modificarile recomandate de acest for european, deputatul PSD a dat un raspuns mai nuantat."Fara indoiala,, dar aici sunt si chestiuni care vizeaza o necesitate a modificarii Constitutiei, o necesitate a altor legi si asa mai departe.Opinia Comisiei de la Venetia cuprinde multe lucruri bune, care intaresc, de la separarea carierelor, pana la necesitatea modificarilor legilor justitiei si acolo unde sunt in acest moment observatii, vom veni cu primul punct pana la inceputul toamnei, undeva pana in septembrie, vom veni si noi cu un punct de vedere, Parlamentul, fara indoiala si Ministerul Justitiei va avea un punct de vedere, astfel incat opinia finala din luna octombrie sa cuprinda cat mai putine remarci vizavi de legile justitiei".Comisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus Legilor Justitiei si prin care, spune forul european, este subminata independenta judecatorilor si procurorilor romani si increderea publicului in sistemul judiciar.Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna in aplicare aceste modificari, mai ales cele privind numirea si revocarea procurorilor-sef.Opinia preliminara tine cont de "climatul politic tensionat" si de presiunile si intimidarile magistratilor, mai ales din partea politicienilor de nivel inalt, coordonate inclusiv prin campanii media, se arata intr-un document remis Ziare.com.Comisia de la Venetia face o serie de recomandari, printre care mentinerea rolului presedintelui Romaniei si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt.