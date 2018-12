Fondatorul unei firme de tranzactii cu bitcoin din Cluj a fost retinut. SUA cer sa fie extradat

Ziare.

Vlad Nistor, fondatorul Coinflux (firma de tranzactii cu bitcoin din Cluj) a fost retinut pe teritoriul Romaniei la cererea procurorilor din Statele Unite ale Americii, au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare.Potrivit acelorasi surse, cererea de extradare a lui Vlad Nistor in SUA urmeaza sa fie judecata de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti.CoinFlux este o platforma online de tranzactionare a monedelor digitale care functioneaza precum o casa de schimb valutar. Potrivit informatiilor de pe site-ul platformei, CoinFlux a fost fondata in anul 2015, in Cluj, si de la acel moment si pana in prezent, au fost tranzactionate peste 200 de milioane de euro in monede digitale. Platforma are o cifra de afaceri de peste 3 milioane de euro si a realizat, anul trecut, peste 30.000 de tranzactii.