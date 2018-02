Forumul Judecatorilor avertizeaza: 2.000 de magistrati vor pleca imediat din sistem, magistratura din Romania e in risc de colaps

Ziare.

Mai mult, magistratii procurori isi vor pierdeindependenta, atunci cand vor putea fi controlati de seful Inspectiei Judiciare si prin Sectia speciala pentru cercetarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului General.Astfel, 2.000 de magistrati vor parasi imediat sistemul, inclusiv 90% dintre judecatorii Inaltei Curti, iar alti 2.000 in urmatorii cinci ani. Motivul principal este acela al coborarii pragului de vechime la acordarea pensiei de serviciu de la 25 la 20 de ani, fara limita de varsta."In atare conditii, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea parasi imediat sistemul (inclusiv 90% dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie), prin coborarea pragului acordarii pensiei de serviciu si in conditiile in care cuantumul acesteia depaseste deja substantial indemnizatiile magistratilor aflati in activitate, iar alti 2.000 de magistrati ar urma sa faca acelasi lucru in urmatorii cinci ani, si coroborand aceste date cu existenta a trei ani in care niciun absolvent al Institutului National al Magistraturii nu va mai putea deveni judecator sau procuror stagiar, este limpede ca asistam la o politica de resurse umane dezastruoasa promovata prin noile modificari legislative", scrie FJR in document.Lipsa consultarii adecvate a magistraturii nu reprezinta o garantie a unei reforme eficiente a sistemului judiciar si incalca Mecanismul de Cooperare si Verificare instituit de Comisia Europeana, acuza Forumul.In lipsa unor studii de impact minimale, se arata in raport, aplicarea noilor dispozitii legislative va determina blocarea sistemului judiciar, prin deprofesionalizarea (inlaturarea meritocratiei in privinta promovarilor) si reducerea corpului magistratilor, vulnerabilitati dublate de o majorare artificiala a activitatii.Mai grav, insa, meritocratia va fi eliminata in magistratura, de vreme ce 50% din nota finala va consta in evaluarea "mapei profesionale", promovarea efectiva la instantele si parchetele superioare urmand a se face in baza unor criterii subiective, respectiv "evaluarea activitatii si conduitei din ultimii trei ani", la Inalta Curte de Casatie si Justitie fiind dublata de un interviu formal sustinut in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, eliminandu-se probele scrise, cu caracter teoretic si/sau practic si instituindu-se un sistem de control evident al promovarilor."Modificarea statutului procurorului, in sensul abrogarii dispozitiilor legale care garanteaza independenta (punctele 4, 5 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004), respectiv pierderea garantiei stabilitatii, ii transforma pe acestia, de facto, in simpli executanti ai dispozitiilor conducatorilor parchetelor, si, implicit, ai dispozitiilor ministrului justitiei (punctul 38 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004) ", se mai arata in raport.FRJ avertizeaza ca prin crearea Sectiei speciale pentru cercetarea infractiunilor din justitie din cadrul PICCJ se va permite redirectionarea a zeci de dosare de mare coruptie, aflate pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie, prin simpla formulare a unor plangeri fictive impotriva unui magistrat, desfiintand pur si simplu activitatea DNA, "laudata constant de rapoartele MCV"."Anual se inregistreaza mii de sesizari fictive impotriva magistratilor, in care trebuie efectuat un minim de ancheta. In prezent aceste sesizari sunt cercetate de un numar de peste 150 de procurori din cadrul a 19 unitati de parchet (PCA, PICCJ, DIICOT si DNA). Este evident ca acei 15 procurori din cadrul noii sectii vor fi depasiti de volumul de activitate.Acest fapt intareste suspiciunea ca nu se urmareste o eficientizare a cercetarii penale in cauzele in care sunt aduse acuzatii penale magistratilor, ci doar crearea unei unitati, care ar putea fi inclusiv folosita punctual impotriva unui judecator sau procuror "incomod"", explica FRJ.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita public Parlamentului Romaniei sa regandeasca modificarile propuse si adoptate, sa lanseze dezbaterea publica conform recomandarilor Comisiei Europene si sa construiasca un consens la scara larga.CR a admis, in 23 ianuarie 2018, obiectia de neconstitutionalitate formulata de 29 de senatori PNL, respectiv ICCJ, si a constatat ca dispozitiile art.I pct.2, 4, 29 si 61 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara sunt neconstitutionale.Pe de alta parte, CCR a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de aceiasi autori si a constatat ca celelalte dispozitii ale Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara sunt constitutionale in raport de criticile formulate.Infiintarea unei Sectii speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie nu ii discrimineaza pe magistrati, un statut special avand si ministrii, parlamentarii si presedintele, a aratat CCR apoi in motivarea deciziei.