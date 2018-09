Forumul Judecatorilor avertizeaza CCR, Guvernul si Parlamentul privind distrugerea magistraturii din Romania

De asemenea, Formului Judecatorilor din Romania are un mesaj si pentru Curtea Constitutionala, care trebuie sa ia saptamana aceasta decizii privind Codul penal, legile Justitiei si Codul administrativ.

Ziare.

com

Asociatia judecatorilor romani si-a declarat sustinerea pentru protestul magistratilor de duminica, din fata Curtii de Apel Bucuresti, intr-un comunicat remis Ziare.com."Intr-un stat de drept, realizate fara studii de impact si prognoze,la care acel stat participa,, iar, manifestate fie si in conditiile in care savarseste acte specifice puterii legislative", transmit judecatorii., este lamuritor pentru respectarea standardelor statului de drept in Romania, in foarte multe aspecte referitoare la modificarile aduse legilor justitiei, si nu poate fi nesocotit la nesfarsit,, asa cum au constatat anterior si Comisia Europeana si GRECO.Potrivit art.11 din Constitutia Romaniei,din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Romania a aderat la Consiliul Europei (CE), ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulata prin Rezolutia nr. 37/1993 a Comitetului de Ministri al CE.In consecinta, conform Avizului Comisiei de la Venetia din 13 iulie 2018,, in vederea asigurarii conditiilor pentru un proces de numire/revocare neutru si obiectiv, prin mentinerea rolului unor autoritati, cum sunt Presedintele si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in masura sa contrabalanseze influenta Ministrului Justitiei.Puterea legislativa si puterea executivasi sa revizuiasca prevederile privind, modificand mecanismul de desfasurare a actiunii in regres.Este necesar ca puterea legislativa si puterea executivasi sa renunte la mecanismul propus pentru pensionarea anticipata, daca nu se poate garanta ca nu va avea niciun efect advers asupra functionarii sistemului.Puterea legislativa si puterea executiva trebuiepentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, emise cu caracter intuitu personae pentru conducerea Inspectiei Judiciare, organism care nu trebuie sa se indeparteze de la rolul sau in sistemul judiciar, cu nesocotirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independentei justitiei.Este necesar ca, pana cand se vor asigura conditiile pentru un proces de numire/revocare neutru si obiectiv, prin mentinerea rolului unor autoritati, cum sunt Presedintele si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in masura sa contrabalanseze influenta Ministrului Justitiei.!", se mai arata in comunicat."Curtea Constitutionala are obligatia de loialitate constitutionala de a valorifica opiniile Comisiei de la Venetia, asadar inclusiv in privinta modificarilor aduse legilor justitiei, dar si de a astepta si tine seama de avizul aceluiasi organism in privinta modificarilor Codului penal si Codului de procedura penala.Avand in vedere statutul Romaniei de parte la Conventia Europeana a Drepturilor Omului si de stat membru al Consiliului Europei,, fiind avute in vedere la imbunatatirea cadrului normativ, asa cu se intampla in toate statele democratice, fara ca aceasta sa echivaleze cu o incalcare a principiului suprematiei Constitutiei Romaniei.De asemenea maniera procedeaza cvasitotalitatea curtilor constitutionale din statele membre ale Consiliului Europei ori chiar din afara acestuia (a se vedea, cu titlu de exemplu, Curtea Constitutionala a Federatiei Ruse - cel mai recent, Hotararea din 17 octombrie 2017 ori Curtea Constitutionala din Azerbaidjan - Decizia din 29 octombrie 2010).. Daca dispozitiile constitutionale contravin tratatului, care face deja parte din ordinea juridica nationala, revine tuturor autoritatilor statului obligatia de a gasi solutii adecvate pentru a concilia acele prevederi ale tratatului cu Constitutia (spre exemplu, prin interpretare sau chiar prin revizuirea Constitutiei), altfel(a se vedea Comisia de la Venetia, Avizul interimar privind amendamentele la Legea constitutionala federala privind Curtea Constitutionala a Federatiei Ruse, par.47, CDL-AD (2016) 005)", subliniaza Formulul Judecatorilor.