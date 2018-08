Forumul Judecatorilor cere Guvernului sa nu adopte ordonanta lui Toader: Ar contraveni legii si Constitutiei

Ziare.

"Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Guvernului Romaniei sa nu dea curs unei potentiale initiative de adoptare a unei ordonante de urgenta cu privire la prelungirea de drept, prin efectul legii, a mandatului inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare, sub forma interimatului pana la organizarea unui nou concurs, la o data incerta.Desi, cu respectarea principiului transparentei decizionale, in spatiul public a aparut un draft al unui astfel de proiect, a carui veridicitate nu a fost infirmata de surse oficiale", se arata intr-un comunicat remis miercuri de Forumul Judecatorilor.Forumul Judecatorilor apreciaza ca, in ciuda argumentelor invocate in favoarea adoptarii ordonantei de urgenta, in cazul mandatului lui Lucian Netejoru, care expira la data de 1 septembrie, poate fi aplicata Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, care reglementeazade catre Consiliul Superior al Magistraturii."In acest sens, un membru CSM, doamna judecator Andrea Chis, a solicitat printr-o scrisoare deschisa, din data de 28 august 2018, initierea de catre CSM a procedurii de delegare in functiile de conducere ce urmeaza a se vacanta la data de 1 septembrie 2018 in cadrul Inspectiei Judiciare", se arata in comunicatul citat.Forumul Judecatorilor reaminteste ca, potrivit Constitutiei, "'', ceea ce presupune exercitarea puterii de a aprecia nu numai cu privire la numirea Inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct al Inspectiei Judiciare, in conditiile art. 67 din Legea nr. 317/2004, ci si cu privire la delegarea intr-o astfel de functie de conducere".Judecatorii mai invoca si ", potrivit caruia competenta de a dispune masuri provizorii (delegarea unui inspector judiciar pentru asigurarea interimatului) revine aceleiasi autoritati publice care are atributia de a dispune numirea definitiva intr-o atare functie de conducere, deci Plenului Consiliului Superior al Magistraturii"."O interventie legislativa printr-o Ordonanta de urgenta a Guvernului poate avea ca efect nu acoperirea unei pretinse 'lacune legislative', cum se arata in nota de fundamentare, ci, deoarece ar introduce in circuitul juridic posibilitatea exercitarii unei functii de conducere pe o perioada nedeterminata, prin prelungire automata, ca efect nediferentiat al legii, a unui mandat expirat, fara nicio posibilitate de exercitare de catre CSM a marjei de apreciere care este de esenta rolului sau constitutional", se subliniaza in comunicatul citat.La final, se arata, printre altele, ca daca ordonanta de urgenta va fi totusi adoptata, "Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania va exercita toate mijloacele legale pentru a aduce in fagasul constitutional rolul Consiliului Superior al Magistraturii si pentru a proteja statutul judecatorilor si procurorilor, avand in vedere ca inspectorul-sef are atributii concrete in procedura disciplinara, confirmand sau infirmand rezolutiile inspectorilor judiciari".C.B.