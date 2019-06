Forumul Judecatorilor, semnal de alarma privind promovarile din justitie: Vom ajunge la baronizarea sistemului judiciar

Puteti citi integral documentul aici

Ziare.

com

Conform unui comunicat de presa remis joi, "promovarea efectiva a judecatorilor, in modalitatea propusa, cu doua trepte succesive (in grad, respectiv in functie), devine tributara unei subordonari ierarhice inadmisibile pentru judecatori si va determina practic un fel de 'baronizare' a sistemului judiciar"."Astfel, noua varianta normativa a examenului de promovare in functii de executie a judecatorilor transforma examenul de promovare pe loc intr-unul prealabil si necesar pentru promovarea efectiva, ultima devenind o procedura subiectiva, aflata la latitudinea unor judecatori ai instantei la care se solicita promovarea", potrivit sursei citate.Redam pe scurt principalele idei din comunicat:1. O astfel de modificare nu tine seama de jurisprudenta Curtii Constitutionale;2. Instituirea unei proceduri de promovare efectiva exclusiv prin evaluarea activitatii si a conduitei candidatilor din ultimii 3 ani, realizate prin consultarea judecatorilor de la instantele superioare, analiza de acte redactate de candidati si interviu, in cadrul unor comisii de evaluare propuse de presedintii instantelor la care se solicita promovarea efectiva, va determina treptat aparitia unor atitudini de subordonare ierarhica fata de judecatorii de la instantele superioare si fata de colegii care vor ocupa functii de conducere.Efectul imediat va fi posibila favorizare a unor judecatori candidati in raport de altii pe criterii discretionare si subiective, care se indeparteaza de principiul promovarii meritocratice in magistratura.3. Reglementarea procedurilor de promovare a judecatorilor printr-un act normativ inferior legii, care completeaza evident dispozitiile acesteia din urma, incalca normele constitutionale ce au in vedere statutul profesiei.Procedura de desfasurare a concursului sau examenului de promovare a judecatorilor si procurorilor trebuie stabilita prin lege, tinand de organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, lato sensu, iar statutul magistratului neputand fi inferior statutului functionarului public, chiar in lipsa unei reglementari distincte.4. Emiterea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii incalca dispozitiile art. 125 alin. (2), art. 133 alin. (1), precum si art. 134 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei.In fine, asociatia arata ca noua varianta normativa a examenului de promovare in functii de executie a judecatorilor va conduce la subordonarea judecatorilor fata de colegii din instantele superioare.De altfel, se va declansa "un sentiment acut de inapetenta fata de accederea la instantele superioare din partea unui numar mare de judecatori competenti profesional, respectiv o atitudine dezaprobatoare a colegilor fata de judecatorii eventual respinsi, care se vor simti umiliti si descalificati din punct de vedere profesional, prin participarea la un concurs care nu poate fi caracterizat prin meritocratie".A.D.