"Forumul Judecatorilor din Romania" cere abrogarea modificarilor la legile justitiei si codurile penale care afecteaza combaterea infractionalitatii

Ziare.

com

Solicitarile vin in contextul evolutiei cazului de la Caracal, informatiile sugerand ca autoritatile nu au actionat prompt din cauza restrictiilor introduse in legi de Parlament in ultimii ani.Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" reaminteste, intr-un comunicat, faptul ca in ultimii ani a criticat constant modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penale aratand ca, prin preocuparea exclusiva pe care au aratat-o fata de persoanele cercetate si respectiv condamnate penal, au ignorat drepturile victimelor infractiunilor, si in general drepturile cetatenilor de a beneficia de protectie din partea autoritatilor statului."Prin aceste modificari legislative posibilitatea organelor de urmarire penala de a desfasura anchete eficiente prin administrarea rapida a probelor a fost considerabil afectata, iar magistratii au fost expusi unor anchete penale si disciplinare derulate de Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, si respectiv de Inspectia Judiciara. La aceste modificari legislative s-a adaugat reglementarea recursului compensatoriu, care a permis eliberarea imediata a mii de detinuti condamnati pentru fapte de coruptie, dar si pentru infractiuni de violenta", se arata in comunicat.Asociatia aminteste ca a atras atentia si asupra lipsei de reactie a legiuitorului, care, dupa ce Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 51/2016, a exclus Serviciul Roman de Informatii, care este singurul organism care detine mijloace tehnice apte sa intercepteze si sa localizeze rapid comunicatiile telefonice, de la colaborarea cu organele de urmarire penala, nu a pus la dispozitia acestora mijloace tehnice suficiente pentru a realiza anchete rapide si eficiente.De asemenea, Forumul Judecatorilor mentioneaza ca a atras atentia si asupra subfinantarii grave a sistemului judiciar, care are drept efect, intre altele, privarea organelor de urmarire penala de fondurile necesare intocmirii expertizelor tehnice, esentiale atat in anchetarea cazurilor de coruptie, cat si a celor privind infractiunile de violenta."Toate aceste reglementari sau omisiuni de reglementare, ce au fost adoptate sub pretextul corectarii unor inchipuite abuzuri in justitie create de 'statul paralel', de 'binom' sau de 'protocoale', au avut ca efect. Aceste critici le-am exprimat prin comunicatele adresate opiniei publice, prin protestele pe care le-am organizat pe treptele instantelor, si prin memoriile semnate de mii de magistrati ", se arata in comunicat.Asociatia precizeaza ca ingrijorarile sale au fost confirmate de rapoartele intocmite de organismele europene, mai precis de Comisa de la Venetia si de GRECO."Din pacate, reprosandu-li-se ca nu pot indica nicio dispozitie legala care ar afecta independenta justitiei sau statul de drept. Iar dupa tragedia de la Caracal vedem ca unii factori de influentare a opiniei publice emit simple judecati de valoare (<< statul paralel si fostul procuror general DNA au distrus justitia >>, sau << magistratul X a semnat memorii de protest >>), ce nu pot justifica in niciun fel efectele grave ale deficientelor sistemice provocate de cadrul legislativ modificat in ultimii ani", se mai arata in comunicat."In aceste conditii solicitam parlamentului sa abroge fara intarziere toate modificarile legislative pe care le-a adus in ultimii doi ani legilor justitiei si codurilor penale, de natura sa afecteze independenta justitiei si combaterea infractionalitatii, iar guvernului sa asigure organelor de urmarire penala finantarea necesara si mijloacele tehnice fara de care descoperirea si anchetarea faptelor grave de violenta sau de coruptie nu sunt posibile. Aceste masuri ar putea asigura eficienta reala a activitatii organelor de urmarire penala, iar nu organizarea unui referendum costisitor, inutil, in conditiile in care majorarea pedepselor pentru infractiunile grave de violenta nu se poate realiza decat printr-o lege, pe care parlamentul o poate adopta in orice moment, si inapt sa sprijine in mod real activitatea de investigare a faptelor penale grave", incheie asociatia.