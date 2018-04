Forumul Judecatorilor, dupa publicarea raportului GRECO: Legile Justitiei ar trebui intoarse de la promulgare si reanalizate

Legile Justitiei sunt la CCR

Ziare.

com

Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) arata ca raportul GRECO exprima ingrijorari serioase referitor la numeroase modificari aduse legilor justitiei, recent adoptate de Parlament si aflate in control "a priori" la Curtea Constitutionala, precum si la unele propuneri de modificare a legislatiei penale si procesual penale."Se impune imediat ca legile transmise spre promulgare sa fie reanalizate de Parlament sub aspectul oportunitatii acestora, intrucat, pe de o parte, interesul public general nu justifica multe dintre reglementari, iar, pe de alta parte, este pusa in discutie respectarea angajamentelor asumate de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al Consiliului Europei.Magistratii sustin ca in acest scop, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei si Presedintele Romaniei, "a caror credibilitate in ochii partenerilor occidentali (GRECO cuprinde 48 de state europene si Statele Unite ale Americii) se pierde inclusiv prin inactiuni greu de explicat", ar trebui sa conlucreze pentru respingerea imediata a tuturor acestor proiecte care ar slabi lupta anticoruptie.Cele trei institutii au in continuare posibilitatea de a apela la sprijinul tehnic al Comisiei de la Venetia, asa cum, la 22 decembrie 2017, Secretarul General al Consiliului Europei a solicitat.Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, pe 19 aprilie, noile sesizari privind modificarile aduse Legilor Justitiei,PNL si USR au constatat 37 de motive de neconstitutionalitate: la Legea 303 privind statutul magistratilor sunt 22, la Legea 317 referitoare la CSM - noua, iar in cazul Legii 304 privind organizarea judiciara - sase motive de neconstitutionalitate.