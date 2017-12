Forumul Judecatorilor ii cere lui Iohannis sa atace Legile Justitiei la CCR

Ziare.

com

"Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania va solicita prin prezenta ca, in calitate de Presedinte al Romaniei, (...) sa formulati o cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la exercitarea controlului de constitutionalitate, inainte de promulgare, in legatura cu legile de modificare si completare a Legii nr.303/2004 privind Statutul judecatorilor si al procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii", arata un comunicat remis miercuri seara Ziare.com si semnat de judecatorii Dragos Calin si Ionut Militaru, de la Curtea de Apel Bucuresti, co-presedinti ai Forumului.Magistratii isi justifica acest demers precizand ca ultimul raport din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare "recomanda expres, in cazul Romaniei, in vederea imbunatatirii in continuare a transparentei si a predictibilitatii procesului legislativ, precum si pentru a consolida garantiile interne in materie de ireversibilitate, ca Guvernul si Parlamentul (...) sa asigure transparenta totala si sa tina seama in mod corespunzator de consultarile cu autoritatile relevante si cu partile interesate in cadrul procesului decizional si in activitatea legislativa legate de Codul Penal si de Codul de Procedura Penala, de legile anticoruptie, de legile in materie de integritate (incompatibilitati, conflicte de interese, avere ilicita), de Legile Justitiei (referitoare la organizarea sistemului justitiei), precum si de Codul Civil si Codul de Procedura Civila".Judecatorii amintesc ca "dezbaterea parlamentara desfasurata cu privire la acest proiect de lege, asumat de 10 deputati si senatori, prin deturnarea unui proiect promovat in PowerPoint de ministrul Justitiei, la 23 august 2017, a ignorat punctul de vedere covarsitor majoritar al magistraturii si avizele consecutive negative emise de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin urmare, este din start neconform cu legea fundamentala.De asemenea, inclusiv normele legislative ce prevad avizul Consiliului Superior al Magistraturii trebuie interpretate in spiritul loialitatii fata de Legea fundamentala si obligatiei autoritatilor publice de a aplica Mecanismul de cooperare si verificare si a da curs recomandarilor stabilite in acest cadru".Forumul Judecatorilor rememoreaza si ca, in cursul lunii octombrie 2017, aproximativ 4.000 de judecatori si procurori romani, adica mai mult de jumatate din numarul lor total, si-au insusit Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a Legilor Justitiei adresat Guvernului Romaniei, iar in noiembrie 2017, peste 90% din adunarile generale de la instantele si parchetele din Romania s-a opus actualelor proiecte aflate in dezbatere parlamentara."Prin urmare, peste 6.000 de judecatori si procurori romani nu au acceptat acest proiecte de lege, vointa lor nefiind luata in considerare, evitandu-se orice dialog cu acestia. Totodata, protestele tacute efectuate de mii de magistrati romani, incepand cu 18 decembrie 2017, in fata sediilor instantelor judecatoresti sunt de notorietate, fiind preluate de presa din intreaga lume ", mai precizeaza comunicatul citat.Forumul Magistratilor ii mai transmite lui Iohannis ca "proiectele au fost criticate sever de zeci de ambasade occidentale in Romania, de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, de numeroase organizatii nonguvernamentale din Romania si alte state, de intreaga societate civila si de sute de mii de cetateni simpli, in demonstratii stradale"."Initiativa legislativa cuprinde foarte multe modificari care vor influenta cariera si activitatea profesionala a magistratilor si vor produce dezechilibre in sistemul judiciar", este semnalul de alarma tras de magistrati.Forumul Magistratilor adauga ca participarea la dezbaterile Comisiei Iordache s-a decis discretionar, la bunul plac al deputatului PSD.In concluzie, "adoptarea prezentelor legi incalca flagrant dispozitiile art.148 alin. (4) din Constitutie, fapt care nu a fost invocat expres si amanuntit in sesizarile formulate de parlamentarii liberali respectiv de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care au punctat doar aspecte individuale privind numeroase articole din Legea fundamentala incalcate prin proiectele de lege adoptate de Parlament pe care le-ati primit pentru promulgare".In finalul mesajului adresat lui Iohannis, magistratii sustin ca seful statului are obligatia constitutionala de a garanta aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actele aderarii, inclusiv din rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, conform art.148 alin. (4) din Constitutie."De asemenea, aveti la indemana sesizarea Comisiei de la Venetia pentru formularea unei opinii cu privire la chestiunile esentiale sau orice alt demers care sa asigure respectarea statutului magistratului, respectiv sa garanteze independenta si impartialitatea Justitiei, asa cum si secretarul general al Consiliului Europei a invederat saptamana trecuta, demersuri care ar oferi claritate in ceea ce priveste compatibilitatea acestor texte cu standardele fundamentale ale statului de drept".B.B.