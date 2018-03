Forumul Judecatorilor ii cere lui Iohannis sa trimita inapoi in Parlament legile justitiei si sa sesizeze CCR si Comisia de la Venetia

Ziare.

com

"Se impune ca legile transmise la promulgare sa fie reanalizate de Parlament sub aspectul oportunitatii acestora, intrucat, pe de o parte,, iar, pe de alta parte,Curtea Constitutionala nu are competenta de a analiza caracterul just sau injust/potrivit sau nepotrivit al interventiei legislative, intrucat acest aspect tine de oportunitatea masurii, aceasta intrand in marja de apreciere exclusiva a Parlamentului.Insa, Parlamentul, in calitatea sa de organ reprezentativ suprem al poporului roman si de unica autoritate legiuitoare a tarii, atunci cand adopta masurile pe care le considera necesare, trebuie sa porneasca de la, iar alegerea masurilor sa corespunda unui interes general al societatii.De asemenea, pentru o parte dintre reglementari, subzista, invederate de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania prin Memoriul pe care vi l-a trimis la 27 decembrie 2017, motiv pentru care", se arata in scrisoarea adresata de Forumul Judecatorilor presedintelui Klaus Iohannis.De asemenea, judecatorii i-au reamintit lui Iohannis ca, desi a refuzat intial sa o faca, poate cere oricand sprijinul tehnic al Comisiei de la Venetia, care "ar aduce claritate in ce priveste compatibilitatea acestor texte cu standardele fundamentale ale statului de drept".Reactia vine dupa ce Senatul a adoptat, luni seara, cele trei legi ale Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Citeste si: USR avertizeaza ca va urma o plecare din sistem impresionanta a magistratilor, dupa ultimele modificari la statutul acestora