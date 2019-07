Forumul Judecatorilor: Ministerul Justitiei amana nejustificat aplicarea rapoartelor GRECO

desfiintarea "imediata si neconditionata" a sectiei speciale pentru magistrati,

abrogarea limitarilor cu privire la libertatea de exprimare, materializate in obligatia de abtinere a magistratilor de la "manifestarea sau exprimarea defaimatoare in raport cu celelalte puteri ale statului",

revizuirea normelor privind raspunderea materiala a magistratilor, cat timp acestea ignora independenta justitiei,

revizuirea sistemului de numire si revocare a procurorilor-sefi

limitarea rolul ministrului justitiei in aceste proceduri, simultan cu cresterea atributiilor CSM.

renuntarea la dublarea perioadei de pregatire in cadrul Institutului National al Magistraturii;

reinstaurarea meritocratiei in magistratura, respectarea rolului si a atributiilor stabilite de Constitutie pentru CSM;

reorganizarea Inspectiei Judiciare;

revizuirea dispozitiilor privind revocarea membrilor CSM, in sensul unei proceduri flexibile si accesibile, prin reducerea competentelor Inspectiei Judiciare, implementarea unor criterii de evaluare anuala, de corpul magistratilor, a activitatii curente desfasurate de membrii CSM.

abrogarea dispozitiilor nou introduse de natura a incarca nejustificat volumul de munca al instantelor si parchetelor (spre ex., normele prorogate privind introducerea completurilor de judecata de trei judecatori pentru solutionarea apelurilor, respectiv a completurilor de doi judecatori pentru judecarea contestatiilor impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii de drepturi si libertati si judecatorii de camera preliminara de la curtile de apel, etc.),

adoptarea modificarilor aduse Codului penal si Codului de procedura penala numai cu respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia,

adoptarea autonomiei bugetare a magistraturii, conform recomandarilor Comisiei de la Venetia.

"Este de notorietate, nu numai in Romania, ci practic in intreaga lume, ca modificarile aduse in perioada 2018-1019 Legilor Justitiei au determinat numeroase incalcari ale cerintelor minimale ale statului de drept in Romania", se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Forumul Judecatorilor, care mentioneaza ca acest fapt a fost constatat, de mai multe ori, de Comisia de la Venetia, Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni, Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni sau GRECO (organisme din cadrul Consiliului Europei), dar si de Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si alte entitati ale Uniunii Europene.Conform sursei citate, in 2017 si 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ modificarile esentiale continute de aceste proiecte, iar adunarile generale ale instantelor judecatoresti si parchetelor au respins cvasiunanim toate aceste proiecte (peste 90% din adunarile generale).Totodata, sunt mentionate memorii si rezolutii semnate de magistrati, precum si protestele pe scarile instantelor sau prin suspendarea activitatii, prin care s-a cerut retragerea proiectului de modificare a Legilor Justitiei."In acest context, rapoartele recente ale GRECO, publicate de Guvernul Romaniei , numai in urma unei presiuni publice intense, au constatat aspecte care nu mai pot fi aruncate sub pres de niciun Guvern al Romaniei, fara a afecta participarea Statului Roman in cadrul Consiliului Europei, care presupune respectarea unor conditii minimale pentru statul de drept, intre care, mai ales, independenta puterii judecatoresti.GRECO s-a aratat preocupat, in principal, 'de faptul ca recomandarea de a se renunta la infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost complet ignorata', aspect care, impreuna cu numirile si eliberarile din functie a procurorilor de rang inalt, independenta functionala a procurorilor, raspunderea materiala a judecatorilor si procurorilor, lipsa meritocratiei pentru promovarea in profesie etc. reprezinta amenintari serioase la adresa independentei sistemului judiciar in Romania.Toate aceste imprejurari au fost impartasite in ultimii doi ani de cvasitotalitatea judecatorilor si procurorilor romani", arata asociatia.Forumul Judecatorilor din Romania a solicitat, de mai multe ori, puterii executive si celei legislative sa ia toate masurile necesare conformarii cu aspectele ce pun in primejdie statul de drept in Romania, constant reliefate de organismele europene si/sau internationale.Astfel, asociatia a cerut:De asemenea, a solicitat:Totodata, asociatia a cerut:Forumul Judecatorilor din Romania a aratat ca GRECO vegheaza la punerea in practica a angajamentelor statelor membre de a-si uni eforturile, de a-si impartasi experientele si de a actiona impreuna in acest domeniu."Rapoartele de evaluare trebuie privite ca fiind rezultatul unei analize obiective, realizate de un observator extern si neutru, concluziile lor trebuie apreciate la nivelul unui inalt standard de profesionalist si respectate intocmai de statele membre, in cadrul cooperarii loiale si al evaluarii reciproce dintre acestea", arata asociatia, mentionand ca, prin Constitutie, statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte, asa cum trebuie sa respecte obligatiile care ii revin din participarea la Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO)."In consecinta, pentru toate aceste argumente, apreciem ca solicitarea Ministerului Justitiei adresata asociatiilor profesionale ale judecatorilor si procurorilor de a trimite puncte de vedere cu privire la rapoartele GRECO risca sa constituie, in realitate,De asemenea, atragem atentia asupra faptului ca respectarea recomandarilor formulate in rapoartele GRECO nu poate fi supusa unei conditionari, respectiv aceea de a se obtine acordul unei/unor anumite asociatii profesionale ale magistratilor.De altfel, folosirea asociatiilor profesionale ale magistratilor pentru a se justifica de catre puterea executiva refuzul de a se indeplini cerintele din rapoartele GRECO reprezinta o manifestare fara precedent in democratia romaneasca, ce pune in pericol principiul separatiei puterilor in stat, al cooperarii loiale intre acestea, precum si executarea cu buna-credinta a obligatiilor internationale asumate de Romania", mai arata Asociatia Forumul Judecatorilor.