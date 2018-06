Forumul Judecatorilor: Parlamentul are obligatia sa ia in considerare in intregime avizele Comisiei de la Venetia

Au inceput modificarile Codului Penal

12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile Penale

Judecatorii spun ca Parlamentul are obligatia sa astepte si sa in considerare in intregime avizele Comisiei de la Venetia, pentru a nu pune in dificultate parcursul statului roman ca membru al Consiliului Europei, stergand cu buretele eforturile autoritatilor de a respecta partenerii europeni, desfasurate constant in ultimii 20 de ani.Asociatia precizeaza ca a realizat si ea nenumarate demersuri in acest sens, cu convingerea ca punctul de vedere al expertilor Comisiei de la Venetia va putea fi lamuritor pentru respectarea standardelor statului de drept in Romania."Forumul Judecatorilor din Romania a realizat numeroase demersuri in acest sens, catre toate subiectele de sezina, nationale sau europene/internationale, inclusiv catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, cu convingerea ca punctul de vedere al expertilor Comisiei de la Venetia va putea fi lamuritor pentru respectarea standardelor statului de drept in Romania.Comisia de la Venetia, creata in 1990, reprezinta un organ consultativ al Consiliului Europei in chestiuni constitutionale. Comisia este recunoscuta pe plan international drept o instanta de reflectare independenta. Comisia de la Venetia contribuie, in egala masura, la diseminarea si dezvoltarea patrimoniului constitutional comun, jucand un rol unic in acordarea prompta a unor solutii constitutionale pentru statele in tranzitie, conform standardelor si bunelor practici in domeniu", se arata intr-un comunicat al Asociatiei remis Ziare.com.Forumul Judecatorilor citeaza art.11 din Constitutia Romaniei, potrivit caruia "Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte"."Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Romania a aderat la Consiliul Europei (CE), ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulata prin Rezolutia nr. 37/1993 a Comitetului de Ministri al CE. Aderarea la Consiliul Europei, organizatie fondata pe principiile respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului, pentru valorile democratiei si ale statului de drept, a constituit o etapa obligatorie in promovarea demersurilor Romaniei de aderare la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Nord-Atlantic (NATO) ", se mai arata in comunicat.Asociatia precizeaza ca, asa cum frecvent a retinut Curtea Constitutionala in jurisprudenta sa, avand in vedere statutul Romaniei de parte la Conventia Europeana a Drepturilor Omului si de stat membru al Consiliului Europei,Intr-un astfel de context, subliniaza Forumul Judecatorilor,, in adoptarea modificarilor legislative preconizate, ca un minim indiciu ca statul de drept mai poate functiona in Romania si".Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, a declarat intr-un interviu acordat Radio Europa Libera , ca lucreaza la raspunsul pentru sesizarea facuta de presedintele Klaus Iohannis privind Legile justitiei, insa Codurile penale nu fac obiectul acestei analize."Codurile penale nu fac obiectul acestei analize, caci nimeni nu ne-a solicitat inca sa o facem", a afirmat oficialul.Intrebat daca Iohannis ar trebui sa trimita o alta solicitare pentru coduri, Buquicchio a afirmat ca "este neobisnuit ca un presedinte sa solicite opinia Comisiei de la Venetia. De obicei Guvernul, Parlamentul, APCE sau secretarul general al Consiliului Europei sunt institutiile care solicita acest lucru".Camera Deputatilor a adoptat saptamana trecuta, ca for decizional, proiectul de lege care aduce modificari Codului de procedura penala . USR si PNL au atacat deja modificarile la CCR.Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a inceput, joi dimineata, dezbaterile privind modificarea Codului Penal.Iata ce decizii s-au luat azi:Comisia Iordache a amanat insa discutarea unuia dintre cele mai importante articole ce urmeaza a fi modificate, cel referitor la abuzul in serviciu Liderul PSD, Liviu Dragnea, este direct vizat de acest articol, fiind condamnat saptamana trecuta, in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul "Bombonica", in care prejudiciul a fost stabilit la 108.000 de lei.Conform documentelor aflate pe masa comisiei speciale, Ministerul Justitiei a propus ca prag minim pentru abuzul in serviciu salariul minim pe economie (1.900 lei brut) . In schimb, deputatul PSD Catalin Radulescu a propus un prag de 200.000 de lei. 12 state occidentale trag un semnal de alarma relativ la modul in care Puterea de la Bucuresti are de gand sa modifice Codurile Penale.Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii sunt tarile care au transmis o declaratie comuna autoritatilor romane.Potrivit unui comunicat al ambasadei SUA remis joi Ziare.com, tarile fac apel "la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei".