Forumul Judecatorilor sare in apararea sefei Inaltei Curti si a libertatii de exprimare a magistratilor

FJR cere politicienilor sa "se abtina de la declaratii care aduc atingere libertatii de exprimare a magistratilor si independentei Justitiei", se arata intr-un comunicat remis miercuri"Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si-a exprimat opinia asupra unor evenimente recente care preocupa, in cel mai inalt grad, societatea civila si magistratura romana si au format obiect de analiza si pentru entitati internationale cu preocupari in domeniul functionarii statului de drept si independentei Justitiei, precum Comisia de la Venetia.Referitor la libertatea de exprimare a magistratilor, Comisia de la Venetia a stabilit urmatoarele repere:'83. In evaluarea proportionalitatii unei ingerinte in libertatea de exprimarea unui judecator, Curtea Europeana a Drepturilor Omului ia in calcul toate circumstantele cauzei, inclusiv functia indeplinita, continutul declaratiei, contextul sau, natura si gravitatea sanctiunilor aplicate. [...]84. In ceea ce priveste participarea judecatorilor la dezbaterea politica, situatia politica interna in care are loc aceasta dezbatere este, de asemenea, un element important care trebuie luat in considerare pentru a preciza limitele libertatii de exprimare. Astfel, contextul istoric, politic si juridic al dezbaterii - fie ca dezbaterea poarta sau nu asupra unei chestiuni de interes general, fie ca declaratiile contestate au fost facute sau nu intr-o campanie electorala - este deosebit de important. O criza democratica sau o inversare a ordinii constitutionale trebuie, desigur, sa fie considerata decisiva in contextul concret al unui caz si esentiala pentru determinarea domeniului de aplicare al libertatilor fundamentale ale judecatorilor'", precizeaza sursa citata.FJR arata ca, in avizul preliminar al Comisiei de la Venetia privind Legile Justitiei , forul european propunea ca art. 9 lit. 3 din Legea 317 sa nu fie introdus, in motivare fiind expus ca ""."In insusi avizul preliminar dat de Comisia de la Venetia asupra proiectelor de modificare a Legilor Justitiei, pe langa propunerea masurii de abandonare a introducerii art.9 alin.3 din Legea nr.303/2004, care statueaza obligarea judecatorilor si procurorilor ca, 'in exercitarea atributiilor,', se arata in motivare ca", se arata in document.FJR da exemplu in acest sens cauza Baka c. Ungariei, in care instanta de contencios european a statuat ca opiniile exprimate de judecatori in legatura cu buna functionare a Justitiei, chestiune de interes public, sunt protejate conventional, "chiar daca au implicatii politice, judecatorii neputand fi impiedicati sa se implice in dezbaterea pe aceste subiecte.Teama de sanctiuni poate avea un efect descurajator pentru judecatori in a-si exprima punctele de vedere cu privire la alte institutii publice sau politici publice. Acest efect descurajator se manifesta in detrimentul societatii in ansamblul sau"."In cauza Kudeshkina c. Rusiei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a considerat ca 'sanctiunea disciplinara dispusa fata de reclamanta (exclusa din magistratura pe motiv ca a semnalat opiniei publice prin intermediul mass-media o serie de slabiciuni ale sistemului de justitie, in care de 18 ani activa ca judecator) a fost grav disproportionata si de natura a induce un efect de inhibare in randul magistratilor care intentioneaza sa aduca in dezbatere publica eficienta institutiilor sistemului judiciar'.Instanta europeana a concluzionat ca autoritatile nationale nu au reusit sa pastreze un echilibru intre nevoia de a proteja autoritatea judecatoreasca si protectia reputatiei sau a drepturilor altora, pe de o parte, si nevoia de a proteja dreptul reclamantei la libertatea de exprimare, pe de alta parte", conform comunicatului.Asociatia mai arata ca CE, prin rapoartele MCV, "".", a completat FJR.Reactia asociatiei vine dupa ce sefa ICCJ a afirmat intr-un interviu ca nu i se pare normal ca initiativa revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, sa porneasca din mediul politic "Nu mi se pare normal ca initiativa revocarii sa porneasca din mediul politic, nu mi se pare normal ca un ministru al Justitiei sa sesizeze Curtea Constitutionala pe un aspect pana la urma comun al revocarii unui procuror-sef, nu mi se pare normal ca acelasi aspect sa ridice probleme de suspendare a presedintelui tarii. Este inadmisibil de politizat acest aspect si nu mi-as mai dori sa se intample", a declarat Cristina Tarcea.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a criticat-o voalat pe Tarcea dupa aceste declaratii, postand un mesaj pe Facebook in care ridica doua intrebari retorice."Sa intelegem ca este normal ca un judecator de rang inalt sa faca politica? Sa intelegem ca nu este normal ca un ministru sa critice un judecator, dar este normal ca un judecator sa critice un ministru?", a scris pe Facebook Tudorel Toader.La randul sau, liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat "socat" de afirmatiile presedintelui instantei supreme, care in acelasi interviu a anuntat ca le-a dat termen judecatorilor de la ICCJ pana la 1 septembrie pentru a motiva toate deciziile.Presedintele Camerei Deputatilor a sustinut ca Tarcea "a spus-o cu subiect si predicat ca se face presiune sa se faca motivarea mai repede, sa se faca procesul mai repede" si ca este o presiune clara asupra judecatorilor in dosarul sau, in care a fost condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare.Marti, si Inspectia Judiciara a reactionat in acest schimb de replici. IJ a precizat, privind declaratia sefei instantei supreme potrivit careia IJ ar fi efectuat presiuni asupra instantelor cand a cerut redactarea motivarilor, ca acest lucru este inacceptabil, mai ales pentru ca intarzierile au cauze obiective.A.D.