"Forumul Judecatorilor se retrage din Comisia Iordache"

Reprezentantii FJR afirma ca, desi au cerut de nenumarate ori suspendarea dezbaterilor comisiei pana cand se primeste avizul Comisie de la Venetia, lucrarile au continuat.Mai mult, Forumul Judecatorilor acuza ca dezbaterile au loc netransparent si neprevizibil, "fara a putea aprecia in ce modalitate vor fi folosite observatiile formulate de sistemul judiciar, a carui prezenta pare doar a fi necesara pentru legitimarea modificarilor propuse, mimandu-se un dialog"."Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a solicitat insistent presedintelui Romaniei, presedintelui Senatului si presedintelui Camerei Deputatilor consultarea Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a Codului Penal, Codului de Procedura Penala si Codului de Procedura Civila, precum si unele aspecte conexe[1], sustinand ca este necesara suspendarea dezbaterilor Comisiei speciale comune pana la data primirii Avizului Comisiei de la Venetia.In ciuda acestui fapt, procesul de legiferare in aceasta materie continua, cu o, fara a putea aprecia in ce modalitate vor fi folosite observatiile formulate de sistemul judiciar, a carui prezenta pare doar a fi necesara pentru legitimarea modificarilor propuse, mimandu-se un dialog.Astfel,, uneori cu cateva ore inainte de lucrarile comisiei,, desi foarte multe institutii juridice au legatura intre ele si trebuie apreciat dinainte care este cursul initiativei legislative", se arata intr-un comunicat remis martiForumul Judecatorilor atrage atentia ca unele dintre noile amendamente nesocotesc principiile statului de drept, statutul magistraturii si regulile de transparenta ce trebuie sa caracterizeze procesul de consultare publica.Mai mult, subliniaza FJR, amendamentele nu dovedesc gasirea unui echilibru intre independenta si responsabilitatea judecatorilor, se indeparteaza grav de normele constitutionale in materie si sfideaza angajamentele pe care Romania si le-a asumat prin conventiile internationale la care este parte.Asociatia Forumul Judecatorilor mai afirma ca "alte amendamente plaseaza judecatorii si procurorii in compania clanurilor infractionale, pe acelasi nivel cu proxenetii si traficantii de carne vie, cu camatarii si contrabandistii"."Magistratii judecatori si procurori, carora prezumtia de buna-credinta in exercitarea functiei nu li se mai recunoaste in aceasta etapa a procedurii legislative, sunt considerati ab initio un fenomen infractional extrem de periculos, care trebuie "contracarat", fapt care nu poate fi compatibil cu standardele unui stat de drept, cu normele minimale acceptate de Consiliul Europei si cu standardele Uniunii Europene.Contrar obiectivelor comisiei speciale, asumate la nivel declarativ, exista si unele proiecte de lege separate, adoptate tacit, fara consultarea entitatilor relevante din sistemul judiciar, care reinventeaza dreptul procesual penal (spre exemplu, apelul la Inalta Curte de Casatie si Justitie, solutionat de completul de 5 judecatori, va putea fi declarat numai in favoarea inculpatilor) ", se mai arata in comunicatul citat.Totodata, potrivit Forumului Judecatorilor, atat prin declaratiile ministrului Justitiei, cat si prin cele ale unor membri ai Comisiei speciale comune, se minimalizeaza Raportul GRECO, prin care s-a cerut ca Romania sa se abtina de la adoptarea unor amendamente la legislatia penala care sa contravina angajamentelor sale internationale si sa-i submineze capacitatile interne in materia luptei impotriva coruptiei."Se poate pune in pericol insusi parcursul Romaniei ca stat membru al Consiliului Europei, stergandu-se cu buretele toate eforturile autoritatilor romane de a respecta partenerii europeni, desfasurate constant in ultimii 20 de ani", conchide FJR.Comisia speciala pentru Legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache a inceput marti sa voteze modificarile la Codul Penal. Schimbarile de substanta, mai ales cele facute in cazul infractiunilor de coruptie, nu au fost insusite de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Multe dintre propunerile facute de parlamentari la Codul Penal sunt controversate si au iscat reactii din partea societatii civile sau a asociatilor de magistrati. Pe masa membrilor comisiei speciale a ajuns si punctul de vedere al CSM. Potrivit acestuia, magistratii nu si-au insusit cele mai importante modificari aduse Codului Penal.