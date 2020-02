Doua asociatii de magistrati ii cer lui Predoiu sa retraga urgent proiectul dedicat desfiintarii SS, care prevede o "impunitate totala"

"Astfel de prevederi nu au fost niciodata solicitate de catre magistratii onesti"

Incalcarea independentei procurorului de caz

Ziare.

com

Proiectul lui Catalin Predoiu prevede ca punerea in miscare a actiunii penale in cazul unui magistrat se face cu autorizarea prealabila a procurorului general. Trimiterea in judecata a judecatorilor si procurorilor se incuviinteaza de Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Cele doua organizatii profesionale din Justitie apreciaza ca aceasta prevedere consolideaza, contrar Constitutiei, un soi de "impunitate larga" pentru magistrati."Am constatat ca, pe langa dispozitiile privind desfiintarea SIIJ si revenirea la competentele legale ale parchetelor existente anterior infiintarii acestei sectii, indelung solicitate de corpul magistratilor romani si de entitatile internationale, proiectul de lege mai contine si o serie de dispozitii, calificate de Ministerul Justitiei, prin comunicatul de presa aferent, drept "garantii procesuale solide pentru protejarea independentei magistratilor fata de orice erori judiciare sau eventuale abuzuri".Prin aceste dispozitii aflate in stadiul de propunere, se doreste ca punerea in miscare a actiunii penale fata de un judecator sau procuror sa se faca doar cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar trimiterea in judecata a judecatorilor si procurorilor sa se incuviinteze de Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.Atragem atentia caAsemenea filtre in calea tragerii la raspundere penala a magistratilor sunt in mod evident neconstitutionale, pentru caMai mult, daca astfel de modificari ar intra in vigoare,Propunerea Ministerului Justitiei este, prin urmare, cu totul inexplicabila. Aratam ca", se arata in punctul de vedere al celor doua organizatii Mai departe, asociatiile explica si de ce se opun acestei prevederi:"Incuviintand trimiterile in judecata,, ceea ce ar contraveni art. 132 alin. (1) din Constitutia Romaniei.Potrivit normei constitutionale, procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, dar acest control ierarhic se efectueaza exclusiv in cadrul Ministerului Public, de catre procurori ierarhic superiori, iar nu de catre organe administrative din afara Ministerului Public.Faptul ca in prezent sectiile CSM incuviinteaza luarea fata de magistratii cercetati penal a unor masuri procesuale deosebit de intruzive sub aspectul vietii private (perchezitia, retinerea, arestarea preventiva sau arestul la domiciliu) nu reprezinta un argument valabil, intrucat aceste masuri nu sunt de esenta urmariri penale, spre deosebire de trimiterea in judecata, care este esentiala.Pe de alta parte, dupa adoptarea, in cursul anilor trecuti, a principiului separarii carierelor in magistratura, aproape fara exceptii,, sub forma incuviintarii trimiterii in judecata a judecatorilor cercetati penal".Pe de alta parte, asociatiile acuza o incalcare a independentei procurorului de caz si aparitia unui "super-procuror":"Propunerea de punere in miscare a actiunii penale fata de un judecator sau procuror numai cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile in care recenta selectie a procurorilor de rang inalt nesocoteste flagrant recomandarile Comisiei de la Venetia, GRECO si Comisiei Europene, apare ca fiind cu totul nepotrivita, incalcand fara dubii independenta procurorului de caz si creand unNu in ultimul rand, incuviintarea trimiterii in judecata efectuata de sectia pentru judecatori a CSM, un organ pur administrativ, cu totul distinct de parchete,investit cu solutionarea ulterioara a acelei cauze penale".In concluzie, organizatiile citate arata ca "crearea unui corp de magistrati incoruptibili, onesti si profesionisti nu presupune acordarea unor astfel de imunitati de care niciun cetatean obisnuit nu se(...) In consecinta, astfel de reglementari, pe care nici macar fosta guvernare, ale carei proiecte in domeniul justitiei au fost profund criticate de Comisia Europeana, Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni, Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni, GRECO, Comisia de la Venetia etc., nu a indraznit sa le propuna, reprezinta un fapt regretabil si nescuzabil, de natura sa creeze prejudicii corpului onest al magistratilor, motiv pentru care(respectiv a acelor reglementari care nu au legatura cu desfiintarea SIIJ)".Citeste pe larg ce contine proiectul de lege pentru desfiintarea SIIJ: Anchetarea unui magistrat se face doar cu autorizarea prealabila a procurorului general