Forumul Judecatorilor vrea sa conteste numirea noii sefe ICCJ: Graba poate duce la vulnerabilizarea instantei

"Nu se poate justifica aparenta incalcare a unei dispozitii exprese a legii cu argumentul ca se intentioneaza asigurarea unei continuitati a functiei, deoarece, chiar si dupa expirarea mandatului actualului presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu putea exista un vid managerial, calitatea de conducator al instantei supreme putand fi exercitata de unul dintre vicepresedinti", arata reprezentantii asociatiei.Potrivit unui comunicat al Asociatiei Forumul Judecatorilor, procedura de numire a unui nou presedinte al instantei supreme a fost declansata de Sectia de Judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii in 30 mai, cu depunerea candidaturilor pana la 1 iulie, in conditiile in care functia devine vacanta la 14 septembrie."Or, in conformitate cu dispozitiile art. 53 alin. 4 din Legea nr. 303/2004, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 242/2018, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a exercita o functie de conducere la nivelul instantei supreme isi pot depune candidaturile pentru functia de presedinte sau vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori presedinte de sectie, la Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data la care functia de presedinte, vicepresedinte sau presedinte de sectie a devenit vacanta", arata asociatia.Conform sursei citate, aceeasi dispozitie este reluata si de art. 35 alin. 2 din Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, aprobat prin Hotararea nr. 573/10.04.2019 a CSM - Sectia pentru Judecatori, publicata in Monitorul Oficial nr. 279/11.04.2019, Partea I.Astfel, reiese ca perioada in care se pot depune candidaturile pentru functia de presedinte al ICCJ este de 30 zile, iar aceasta incepe sa curga de la momentul expirarii mandatului actualului presedinte, intrucat atunci se poate vorbi de vacantarea functiei."Devansarea cu aproape trei luni a termenului de inscriere a candidatilor impiedica depunerea candidaturii din partea persoanelor care ar fi implinit conditiile legale necesare ulterior datei de 1 iulie 2019, respectiv in intervalul de 30 de zile calculat incepand cu data de 14 septembrie 2019, cand functia de conducere devenea vacanta, la expirarea mandatului presedintelui in exercitiu", sustin reprezentantii asociatiei.De asemenea, in masura in care s-ar fi asteptat implinirea termenului dilatoriu prevazut de lege, procedura ar fi fost supusa legilor in vigoare la momentul initierii acesteia, ceea ce ar fi putut presupune aplicarea unor norme de organizare judiciara noi, de imediata aplicare, ce ar fi putut fi adoptate in perioada urmatoare."Forumul Judecatorilor din Romania atrage atentia asupra faptului de notorietate ca orice procedura care este declansata in conditii de nelegalitate, existand riscul anularii acesteia, poate fi de natura a inhiba unele persoane care, indeplinind cerintele legale, ar fi candidat in conditii procedurale normale.Nu se poate justifica aparenta incalcare a unei dispozitii exprese a legii cu argumentul ca se intentioneaza asigurarea unei continuitati a functiei, deoarece, chiar si dupa expirarea mandatului actualului presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu putea exista un vid managerial, calitatea de conducator al instantei supreme putand fi exercitata de unul dintre vicepresedinti, existand posibilitatea delegarii unui alt judecator in functia de conducere temporar vacanta", arata Asociatia Forumul Judecatorilor.Potrivit sursei citate, avand in vedere dezbaterea publica provocata,care trebuie sa constituie coloana vertebrala a sistemului judiciar.Asociatia mai arata ca presedintele astfel desemnat face parte de drept din colegiul de conducere al ICCJ (si il prezideaza), luand decizii privind organizarea administrativ-judiciara a instantei supreme. De asemenea, presedintele ICCJ este membru de drept al CSM, urmand a participa la adoptarea de acte administrative care pot fi contestate din cauza modalitatii de constituire a organismului decizional."In acest context, Sectia pentru Judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ar avea posibilitatea sa initieze revocarea procedurii de desemnare a noului presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si, implicit, a Hotararii de validare a acestuia, urmand a organiza un nou concurs, cu respectarea stricta a cadrului legal", mai spun reprezentantii asociatiei.Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, sustine ca nu poate valida candidatura judecatorului Corina Corbu pentru functia de sef al instantei supreme, intrucat aceasta "nu indeplineste conditiile prevazute de lege". Tarcea a explicat ca dosarul de candidatura trebuia depus in termen de 30 de zile de la expirarea mandatului si ca numirea ar putea fi lovita de nulitate.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi, dupa ce presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a contestat legalitatea procedurii de numire a succesorului sau, ca Sectiei pentru judecatori ii revine obligatia de a intreprinde demersurile necesare organizarii procedurii de numire, asa incat sa fie asigurata continuitatea functiei, fara sa fie afectata buna functionare a instantei.