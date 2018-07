Fost sef CCR, despre promulgarea Legii 304: Magistratii nu vor fi prea liberi in decizii. Vor sta cu sabia lui Damocles deasupra capului

Ziare.

com

"Prin intrarea in vigoare a acestei legi, se va infiinta o noua directie in cadrul Parchetului General, o directie formata din procurori care sa se ocupe de anchetarea judecatorilor si procurorilor. E o noua sperietoare (...) .(...).Pentru mine e un lucru exagerat, pentru ca exista deja Parchet, exista DNA, exista DIICOT, era cine sa-i urmareasca si sa-i cerceteze in situatia in care era nevoie de asta, deci nu trebuia sa se faca o noua sectie in Parchetul General care sa se ocupe special de procurori si judecatori. Pana la urma, o sa facem procurori pentru fiecare profesie (...) .", a spus Zegrean.Potrivit acestuia, Comisia de la Venetia dorea ca legislatia noastra sa fie acordata cu cea europeana, dar nu are niciun mijloc de a ne obliga."Unii spun ca au fost criticate legile (justitiei - n.red.), cei care le-au facut spun ca au fost laudate, deci adevarul o fi in alta parte, nu stiu unde este adevarul, sigur ca eu sunt de partea Comisiei de la Venetia in aceasta confruntare, pentru ca acolo sunt oameni cu mare pregatire juridica, oameni care nu sunt interesati de ce se intampla neaparat in Romania, cine pe cine judeca, cine pe cine da in judecata si cine pe cine reclama, ei doreau ca legislatia noastra sa fie acordata cu cea europeana, dar daca noi nu vrem sa facem asta, ei nu ne pot obliga.Sunt modalitatile de sanctiune impotriva Romaniei prevazute in tratatul prin care noi am aderat la Consiliul Europei si la regulile Consiliului Europei, sunt solutii, dar pentru a se ajunge acolo mai este timp, pentru caSigur ca opinia lor va ramane si legile vor ramane cu acest stigmat, ca au fost declarate neconforme de catre Comisia de la Venetia si ca aceasta comisie a gasit probleme in aceasta legislatie - legislatia penala si legislatia privind organizarea judecatoreasca", a afirmat Zegrean.In opinia sa, acest aspect nu-i intereseaza pe aceia care au facut legile. "Eu i-am auzit spunand ca le-a dat dreptate Comisia, dar, sigur,, de cei care sunt acolo si rolul lor e tocmai sa ajute statele membre sa-si acordeze legislatia cu cea europeana, pentru ca, am mai spus-o, nu exista niciun motiv ca legislatia penala din Romania sa fie altfel decat legislatia penala din oricare alt stat european", a mentionat Zegrean.El e de parere ca toate Legile Justitiei vor fi in aceeasi situatie si ca nu mai exista decat calea intelepciunii."Vor fi in aceeasi situatie. Sigur, am inteles ca presedintele vrea sa sesizeze Curtea Constitutionala cu Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Daca Curtea Constitutionala va respinge sesizarea si va spune ca e constitutionala, ne aflam peste cateva zile, peste catva timp in aceeasi situatie, presedintele va fi obligat sa o promulge daca vrea sa respecte Constitutia (...) .", a conchis Zegrean.