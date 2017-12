Fost sef SPP, catre ambasadorul Frantei: Esti prostanaca? Ati adus coruptia la noi. Nu faceti pe lupul moralist

Ziare.

"Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa de bun simt a acesteia, de lipsa ei de pregatire si actiune diplomatica.Esti prostanaca doamna ambasadoare? Crezi ca noi nu stim ca aveti in ambasada persoane care cunosc limba romana? Traducerea v-a fost pusa la dispozitie de persoane care, in afara de faptul ca cunosc foarte bine limba romana, sunt si specialisiti in domeniul dreptului in general si a celui pernal in special. Asa ca traducerea lor a fost si in spiritul legii, nu numai in litera legii", scrie Dumitru Iliescu, fost sef al Serviciului de Protectie si Paza pe pagina de Facebook.Fostul sef al SPP acuza Franta ca a trimis in Romania o persoana nepregatita pentru a ocupa functia de ambasador si ameninta cu dezvaluiri privind coruptia."Ramane doar ca Guvernul Frantei sa o retraga de la Bucuresti si sa trimita un ambasador adevarat, profesionist si inteligent. (...) Ea ne vorbeste noua despre coruptie, cand coruptia in Franta este in floare? Au avut mai multi politicieni de rang inalt, in frunte cu Presedintele Frantei, ministrul de interne, sefi de partide politice, acuzati si judecati pentru coruptie.Companiile lor au exportat coruptia in Romania, mituind decidentii nostri politici pentru a castiga contracte prin care ne-au devalizat bugetul, cu sute de milioane de euro. Daca doamna ambasador doreste, am sa ii pun la dispozitie actiunile ilegale, de mare coruptie, derulate in Romania de aceste firme, printr-o scrisoare deschisa. Am sa-i dau si numele politicienilor si oamenilor de afaceri corupti din Franta. Sa nu mai faca ea pe lupul moralist ca ne-am saturat! Sa mearga in Franta si sa faca sugestii, Parlamentului Frantei, cum sa amendeze legile justitiei in tara ei", mai scrie fostul sef al SPP.Florin Iordache trimisese joi Ministerului Afacerilor Externe (MAE) traducerea in limba engleza a Legilor Justitiei, cu un rezumat al amendamentelor si modificarilor pe care acestea le aduc in organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea CSM. MAE urma sa puna textele la dispozitia ambasadelor.Ulterior, Ambasada Frantei anuntase ca urmareste cu atentie evolutiile legate de reforma justitiei si dispune de propriile servicii de traducere.Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicitasera anterior, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.Citeste si: