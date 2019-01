Fost senator UDMR, dat in urmarire internationala: Surse locale spun ca a fugit in Ungaria

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat, joi, ca politistii fac in continuare verificari pentru depistarea lui Olosz Gergely."A fost dat in urmarire internationala dupa ce, la sfarsitul anului trecut, a fost dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera . A fost cautat la domiciliu, nu a fost gasit, se fac in continuare verificari pentru identificarea si depistarea persoanei respective", a spus Tolvaj Marin.Surse din judetul Covasna au sustinut insa ca Olosz ar fi fugit in Ungaria."Se pare ca este prieten bun cu vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, cu care ar fi mers de mai multe ori la vanatoare in Secuime", au spus sursele citate.Fostul senator UDMR si fost presedinte ANRE Olosz Gergely a fost condamnat de catre magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au mentinut hotararea din 2016 a Curtii de Apel Bucuresti, cand Olosz Gergely a primit tot o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare.Instanta a mai decis confiscarea de la fostul presedinte ANRE a sumelor de 384.000 euro si de 400.000 lei.Alaturi de Gergely a fost condamnat, la un an si patru luni de inchisoare, finul fostului judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla , Ion Bircina, pentru cumparare de influenta.Procurorii DNA i-au trimis pe cei cinci inculpati in judecata in octombrie 2012.In rechizitoriul intocmit s-a precizat ca, in perioada mai 2010 - februarie 2011, inculpatii Bircina Ion, Iliescu Costin, Stan Catalin si Badea Ovidiu Ionel s-au asociat cu scopul de a cumpara influenta inculpatului Olosz Gergely, in vederea obtinerii de contracte oneroase pentru firmele a caror activitate o coordonau prin asociere. In schimbul banilor, Olosz Gergely ar fi lasat sa se creada ca are influenta pe langa o persoana cu functie de conducere din cadrul CEZ Romania SA.