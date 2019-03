Fostul lider PSD Braila, Gheorghe Bunea Stancu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare

Ziare.

com

Decizia prin care Gheorghe Bunea Stancu a fost condamnat a fost emisa vineri si poate fi atacata in termen de 10 zile."Condamna pe inculpatul Gheorghe Bubea Stancu la o pedeapsa principala de 3 (trei) ani inchisoare si 10 ani pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica, pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese, in forma continuata (...) . Conform art. 118 alin. 1 lit. a Cod penal vechi, dispune confiscarea de la inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, in folosul statului, a sumei de 1.816.790 lei", se arata pe portalul Tribunalului Vrancea.A doua persoana implicata in dosar, respectiv fostul director economic al CJ Braila, Alina Rusu, a fost achitata.Potrivit procurorilor DNA, in perioada 28 martie 2006 - 8 martie 2012, Gheorghe Bunea Stancu, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Braila, a indeplinit mai multe acte care au condus la obtinerea in mod direct de foloase patrimoniale necuvenite pentru doua cluburi sportive din municipiul Braila (SC Club Fotbal Braila SA si Asociatia Handbal Club "Dunarea"), constand in incasarea, de catre acestea, a sumei totale de 7.492.360 lei, precum si darea in folosinta gratuita pe o perioada de cinci ani a unui autoturism.Modalitatea in care Bunea Stancu ar fi acordat sumele respective de bani ar fi fost prin implicarea sa directa in adoptarea hotararilor si a contractelor de asociere dintre cele doua cluburi sportive si Consiliul Judetean Braila, prin care acestea au obtinut finantare de la bugetul Consiliului Judetean Braila.Totodata, in aceeasi perioada, Gheorghe Bunea Stancu a fost actionarul majoritar al unei societati comerciale care, la randul ei, prin intermediul altei societati, avea calitatea de asociat majoritar la unul dintre cluburile respective si membru fondator la cel de-al doilea. In acest fel, Stancu ar fi beneficiat indirect, prin intermediul celor doua cluburi sportive, de foloase patrimoniale necuvenite in valoare totala de 7.492.360 lei pentru societatea la care este actionar majoritar si in mod direct de foloase nepatrimoniale, constand in capital electoral.Bunea Stancu a fost condamnat definitiv, pe 2 aprilie 2015, la trei ani de inchisoare, pentru fapte asimilate celor de coruptie, in dosarul "Mita la PSD".Potrivit procurorilor, in cursul anului 2009, Gheorghe Bunea Stancu si-a folosit influenta si autoritatea rezultate din functia de presedinte al organizatiei judetene Braila a PSD pentru a obtine, cu incalcarea dispozitiilor legale ce privesc finantarea partidelor politice, suma de un milion de euro de la Ioan Niculae, patron al SC Interagro SA, bani ce urmau sa fie folositi in campania electorala prezidentiala, desfasurata la sfarsitul anului 2009, pentru sustinerea candidatului PSD, Mircea Geoana.