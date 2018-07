Fostul negociator al Romaniei cu UE: Viitorul raport MCV, mai rau decat precedentele

Ziare.

"Ma astept la un raport MCV cu foarte multe semne de intrebare", spune Vasile Puscas la RFI Romania.El atrage atentia ca Bruxelles-ul este iritat de impredictibilitatea guvernarii actuale de la Bucuresti, fapt evidentiat si de criticile formulate de seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, dupa intalnirea de marti cu premierul Viorica Dancila."In 2019, riscam sa fim pusi in aceeasi oala cu state precum Polonia sau Ungaria", mai spune fostul negociator sef al Romaniei cu UE, care afirma totusi ca Romania e departe de a fi amenintata cu articolul 7 din Tratatul de la Lisabona, asa cum s-a intamplat in cazul Poloniei.Marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis premierului Viorica Dancila ca, in ceea ce priveste MCV, CE va continua sa monitorize evolutiile Romaniei , insistand ca e esential sa nu se faca pasi inapoi in privinta progreselor obtinute.