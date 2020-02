Fostul primar al orasului Pitesti, Tudor Pendiuc, condamnat la 8 ani de inchisoare

Afaceristii, condamnati

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si nu este definitiva. Poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.In acelasi dosar, fiica fostului edil, Emanuela-Elena Pendiuc, a fost condamnata la 5 ani de inchisoare pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani. Instanta a confiscat de la Emanuela Ema Pendiuc apartamentul care ar fi fost primit mita de tatal sau.E vorba despre un caz care se afla pe rolul instantelor de aproape cinci ani, din martie 2015. Unul dintre cei mai longevivi politicieni romani dupa Revolutia din 1989, Tudor Pendiuc, a fost primar al orasului Pitesti timp de 6 mandate, din 1992 pana in 2016. El era judecat in acest caz pentru luare de mita si abuz in serviciu.Fostul edil, afaceristii si directorii din Primarie care au fost gasiti vinovati in acest caz trebuie sa achite Consiliului Local Pitesti prejudiciul de 23.013.099,65 lei.Tribunalul Bucuresti a dat pedepse grele in cazul unor afaceristi:- 7 ani si 8 uni inchisoare;- 6 ani de inchisoare;- 6 ani de inchisoare.Condamnari au primit si trei directori din cadrul Publitrans 2000:- 4 ani si 6 luni de inchisoare;- 5 ani si 6 luni de inchisoare;- 5 ani si 6 luni de inchisoare.Emilian Nechita, director executiv al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Pitesti, a fost condamnat la 4 ani si 6 luni de inchisoare.Corina Ivan Lucia, angajata la Serviciu Unitate Monitorizare Servicii Publice, a fost condamnata la 4 ani si 6 luni de inchisoare.Alte 3 persoane judecate in acest caz au fost condmnate la amenzi penale cu sume intre 9.600 de lei si 30.000 de lei.Tribunalul a incetat procesul in cazul lui Constantin Ion, fost consilier al lui Tudor Pendiuc, decedat intre timp.Potrivit procurorilor DNA, societatea de transport public local din Pitesti, SC Publitrans 2000 SA, detinuta in totalitate de Consiliul Local Pitesti, trebuia sa inlocuiasca parcul auto cu 80 de autobuze noi, ce urmau sa fie achizitionate de Consiliul Local.Pendiuc este acuzat ca a facut demersuri cu incalcarea prevederilor legale ca sa fie incheiat, executat si prelungit un contract de asociere in participatiune intre firma municipalitatii, S.C. Publitrans 2000 S.A., si societatile private CNCD SA si SC Girexim Universal SA, in folosul ultimelor doua firme.Cele doua firme erau obligate sa detina in proprietate autobuzele, insa acestea au fost achizitionate in leasing, cu putin timp inainte de incheierea contractului. Mai mult, achitarea ratelor de leasing pentru aceste autobuze s-a facut din incasarile provenite ca urmare a contractului de asociere cu societatea de transport public local.Procurorii spuneau, de asemenea, ca in exercitarea atributiilor de serviciu primarul Tudor Pendiuc a primit, in februarie 2008, pentru fiica sa Emanuela Pendiuc un apartament in Bucuresti - Ansamblul Rezidential Quadra Place, in valoare de 130.900 de euro, in schimbul favorizarii asocierii SC CNCD SA/SC Girexim Universal S.A. in procedura de atribuire a contractului de asociere in participatiune, respectiv acordarea efectiva, executarea si ulterior prelungirea acestuia.Conform anchetatorilor, in acest dosar bugetul orasului Pitesti a fost prejudiciat cu suma de 28.556.450,65 lei (peste 6,3 milioane de euro), suma cu care institutia publica s-a constituit parte civila.In iunie 2019, fostul primar al Pitestiului a mai fost condamnat definitiv intr-un alt dosar, de judecatorii de la Curtea de Apel Pitesti, la doi ani de inchisoare cu suspendare , pentru ca a asfaltat ilegal drumul catre casa secretarei sale.