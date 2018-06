Fostul sef al Inaltei Curti sustine ca nu a semnat protocolul cu SRI. Tarcea l-a chemat sa clarifice situatia

Ziare.

El precizeaza ca a iesit la pensie fix inainte de a fi semnat documentul respectiv.In acest context, Cristina Tarcea, actuala sefa a ICCJ, a declarat pentru Mediafax ca l-a invitat pe Nicolae Popa la discutii pentru a lamuri situatia."Nu am semnat un asemenea protocol. De altfel, va rog sa va uitati, el este semnat pe 2 septembrie 2009, cand eu plecasem deja de la Curte. Am vorbit cu doamna presedinte Cristina Tarcea mai devreme si am rugat-o sa mi-l pastreze si mie, sa ma uit pe el si sa vad despre ce este vorba. Eu nu am negociat asa ceva cu nimeni, cat am stat la Curte, in niciun caz", a precizat fostul sef al ICCJ pentru Q Magazine.Documentul a fost intocmit in 2009, avandu-i ca semnatari pe George Maior (SRI), Laura Codruta Kovesi (PICCJ) si Nicolae Popa (ICCJ).Din partea SRI, documentul are ca numar de inregistrare si data 21 august 2009, Parchetul General, tot 21 august 2009, iar Inalta Curte, 2 septembrie 2009.Nicolae Popa precizeaza, insa, ca la 1 septembrie 2009, zi in care a implinit 70 de ani, a plecat de la Inalta Curte, formele de pensionare fiind depuse deja la CSM."Protocolul este semnat, dupa cum se poate vedea, la 2 septembrie 2009. Nu m-am intors sa semnez asa ceva! Nici nu am mai dat pe la Curte din clipa in care am plecat. Este ceva foarte curios si sper sa clarific aceasta situatie. Nu stiu ce fel de cooperari au avut cei din Parchete, dar, cu siguranta, un judecator nu are ce cauta sa faca parte dintr-o asemenea ecuatie.Chiar am sa ma duc la Inalta Curte si am sa consult si documentul, si inregistrarile. Pentru mine este mai putin explicabila aceasta situatie. Dupa cum am vazut la televizor, semnatura este a mea, dar nu vreau sa fac deocamdata speculatii si nici sa dezbat manopere de alta natura", a completat Nicolae Popa pentru Q Magazine.Precizam ca decretul pentru eliberarea lui Nicolae Popa din functiile de judecator si de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin pensionare a fost semnat de Traian Basescu pe 14 septembrie 2009.