Fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare si ramane fara 1 milion de euro

Instanta a decis la termenul de pe 24 decembrie al unui proces in care Bogdan Olteanu este judecat pentru trafic de influenta sa il condamne pe acesta la 7 ani de inchisoare cu executare.De asemenea, instanta a decis sa ii confiste lui Olteanu 1 milion de euro, suma care ar reprezenta obiectul traficului de influenta si pe care Olteanu ar fi primit-o de la Sorin Ovidiu Vintu pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii, potrivit Agerpres.Totodata s-a decis instituirea sechestrului asiguratoriu pe alte sume.Decizia nu este definitiva, iar Bogdan Olteanu poate face apel.Dupa cumv-a informat deja, DNA a cerut in luna octombrie a acestui an nu mai putin de 10 ani de inchisoare cu executare pentru Bogdan Olteanu , in acest caz.DNA sustinea atunci ca sunt destule dovezi pentru condamnarea lui Bogdan Olteanu. Printre ele, declaratiile lui Sorin Ovidiu Vintu , care a sustinut ca i-a dat 2 milioane de euro spaga lui Bogdan Olteanu (care era omul de legatura cu PNL). In plus, mai sustineau procurorii, dovezi relevante erau si declaratiile afaceristilor Ionut Adrian si Ion Eftime, ale fostului guvernator al Deltei Dunarii, Liviu Mihaiu, si ale avocatului Octavian Turcanu.Ionut Adrian si Ion Eftime erau denuntatori in acest dosar si au povestit la DNA care a fost traseul banilor si au dat detalii despre remiterea acestora.Alte probe au fost: inscrisuri bancare, care dezvaluie cum banii au fost transferati din Cipru in Bulgaria si scosi din banca, dar si mai multe interceptari telefonice si ambientale.Bogdan Olteanu a negat ca ar fi luat mita de la Sorin Ovidiu Vintu, iar avocata sa a cerut atunci achitarea.