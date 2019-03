Frankenstein cu picioarele pe masa Justitiei. Miza de la CCR

Ziare.

Motivele de neconstitutionalitate sunt clare, in principal incalcarea separarii carierelor procurorilor de ale judecatorilor, cat timp membrii acestei sectii de parchet sunt numiti practic exclusiv de judecatori (prezenta singurului procuror din comisie fiind, de fapt, facultativa).De ce este o chestiune esentiala?Si dovezile sunt multiple, incepand cu faptul caAcesti oameni au ajuns in acele locuri prin procedura neconstitutionala la care ma refeream.Sa luam, apoi, Acuzatiile sunt naucitoare pentru un profesionist. Va dau cateva exemple pe care le-am analizat cu magistrati cu mare experienta., pentru ca statul nu a avut nimic de pierdut din extradarea lui Nicolae Popa, dimpotriva,? Intr-un dosar de luare de mita,, rol rezervat intotdeauna statului in asemenea cazuri? Mituitorul ar urma a-si recupereze si banii, in viziunea dnei Florea? SiIn al doilea dosar,? Procurorul Alexandru Codreanu a explicat pentru Ziare.com, ca este vorba despre o practica legala. Cum sa pui semnul egal intre o achitare si represiunea nedreapta din partea procurorului?Cum e posibil ca doi magistrati sefi ai unei sectii de parchet sa iasa cu, cifre infirmate cu documente atat de CSM, cat si de DNA , minciuni menite doar sa creeze scandal de presa?Indiferent cat o detesti pe Kovesi, cand vezi, ca magistrat, asa ceva, intelegi caDe exemplu, se vorbeste pe la Antena 3 despre faptul ca magistratii care au semnat protocoale cu SRI trebuie anchetati de SS. Au semnat asa ceva si Oana Haineala, si judecatoarea Alin Ghica, nu doar dna Kovesi. Iar daca dl Stan se va enerva, daca intr-o zi sa zicem ca nu-i va iesi perfect pensarea sprancenelor, poate o va mai taxa o data pe dna Haineala, ca sa scape de tot de ea.Nimeni nu mai este in siguranta in exercitarea profesiei. Orice magistrat care nu se supune ordinelor, care va deranja, poate fi reclamat la SS pentru orice prostie pentru ca apoi sa fie tarat fix precum dna Kovesi, sub acuzatii hilare pentru profesionisti, dar foarte bune de mestecat pentru presa.Indiferent cat o detesti pe Kovesi, nu cred ca esti foarte fericit ca magistrat sa stii ca doua personaje precum fratii Cosma s-au mutat practic in sediul SS, unde taie si spanzura destine de magistrati. Ca ei pot fi multi altii, arme perfecte de lupta impotriva procurorilor si judecatorilor incomozi.Dar exista o plaja larga de infractiuni, inclusiv legate de fosta activitate a celor care au fost magistrati, care pot fi reclamate la SS si pentru care orice judecator CCR poate fi chemat cum e chemata acum dna Kovesi.Sigur, competenta este discutabila.Dar dincolo de asta mai e ceva.SS este pe masa CJUE. Aceasta se va pronunta mai repede, daca va exista si o procedura de infringement impotriva Romaniei pe tema justitiei, sau mai tarziu, dar tot in procedura accelerata, daca va fi ca urmare a intrebarilor adresate de judecatorii romani. Este imposibil ca verdictul sa fie favorabil SS, avand in vedere unanimitatea pozitiilor impotriva acesteia ale institutiilor europene, de la Comisia de la Venetia si Greco, pana la Comisia Europeana.