Frankfurter Allgemeine Zeitung: Postcomunistii ataca statul de drept in Romania, insa Bruxelles-ul nu se implica

Ziare.

com

In contextul crizelor de proportii cu care se confrunta in momentul de fata Uniunea Europeana, evenimentele din Romania ar putea juca doar un rol secundar. Aceasta ar fi insa o greseala. Caci atacul la adresa statului de drept, pe care tocmai il executa postcomunistii in Romania, nu este cu mai putin dramatic decat preluarea de catre conservatorii nationalisti din Polonia si Ungaria a controlului asupra Justitiei.Comparativ cu aceste doua tari, Comisia Europeana acorda putina atentie actualitatii romanesti. Desi, fata de Bucuresti, CE se gaseste intr-o pozitie mai buna decat fata de Varsovia si Budapesta, dispunand de instrumentele MCV, potrivit tratatului de aderare din 2007, dat fiind ca la acea vreme Romania avea deficite la capitolul statului de drept si nu era, de fapt, apta de aderare.Si, datorita acestui mecanism de control, in Romania exista de atunci o justitie independenta si in buna parte functionala. Daca Uniunea Europeana nu foloseste cu fermitate acest instrument, el va deveni inoperant.Prin neimplicare, Bruxelles-ul va fi co-responsabil de anularea statului de drept in inca o tara membra a UE.