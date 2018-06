Furtuna vine de la Venetia: raportul privind legile justitiei va fi foarte critic si va aparea la inceputul lui iulie (surse)

Ziare.

Expertii Comisiei pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei au prezentat vineri in Subcomisia privind justitia concluziile discutiilor pe care le-au avut in 11-12 iunie la Bucuresti.Discutiile au loc dupa ce presedintele Klaus Iohannis a sesizat Comisia de la Venetia privind modificarile aduse de PSD-ALDE legilor justitiei. Insa, CCR a refuzat sa amane pronuntarile in aceasta privinta pana dupa raportul Comisiei de la Venetia, dupa ce anterior refuzase solicitarea opozitiei de a sesiza Comisia.La discutiile de la Venetia de astazi au fost prezenti Florin Iordache , presedintele comisiei parlamentare in care au fost modificate legile, si consilierul de stat Bogdan Dima, din partea presedintiei.Surse care au urmarit discutiile spun ca Bogdan Dima a vorbit in limba engleza, in timp ce Florin Iordache ar fi vorbit doar in limba romana, ar fi depasit timpul alocat, motiv pentru care ar fi fost intrerupt, ceea ce i-a provocat o reactie de nemultumire. Totodata, Florin Iordache a intrat in polemica cu raportorii Comisiei, carora le-ar fi reprosat ca sunt mai atenti cu luarile de pozitie ale procurorilor.Consilierul de stat Bogdan Dima a aratat, potrivit unui comunicat al Presedintiei, ca legile justitiei in forma adoptata de Parlament "prezinta multiple deficiente, iar continutul lor poate si trebuie sa fie imbunatatit substantial. Modificarile aduse celor trei legi afecteaza independenta magistratilor, prin introducerea unor prevederi criticabile", iar "daca acestea intra in vigoare in forma adoptata de catre Parlament, vor avea un impact negativ asupra independentei si a functionarii sistemului judiciar din Romania, implicit asupra statului de drept"."Presedintele Romaniei considera ca opiniile Comisiei de la Venetia, fundamentate pe standardele constitutionale europene, constituie repere esentiale in procesul de examinare a normelor constitutionale sau legislative care sunt acum supuse analizei. Drept urmare, opinia Comisiei de la Venetia asupra celor trei legi ne va ajuta sa pastram valorile esentiale ale democratiei, independentei justitiei, cooperarii loiale intre puterile statului, precum si valorile statului de drept", a sustinut Bogdan Dima.Desi initial anuntase ca va fi prezent,Sesizarile adresate de CCR Comisiei de la Venetia nu au fost discutate.