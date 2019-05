George Maior nu vine joi la audierile la care a fost citat de Sectia de anchetare a magistratilor (Surse)

Ziare.

George Maior a comunicat in centrala MAE ca nu va veni in tara pentru audiere, din motive medicale personale si din motive profesionale, au declarat surse ale MAE pentru Ziare.com.In acest dosar au mai fost audiati pana acum fostul ministru de Interne Gabriel Oprea si fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea , care a declarat dupa audieri ca a fost chemat in calitate de martor, precizand ca nu a luat la cunostinta de nicio imprejurare in care Kovesi sa fi comis vreo infractiune.Reamintim ca pe 28 martie Laura Codruta Kovesi a fost plasata sub control judiciar de catre Sectia de ancheta a magistratilor, insa masura a fost contestata in instanta , iar Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a dat dreptate, desfiintand concluziile procurorilor.Pe de alta parte, ministrul de Externe, Teodor Melescanu , a cerut rechemarea in tara a ambasadorului nostru in SUA, iar presedintele Iohannis a raspuns ca examineaza cererea si ca urmeaza sa transmita un raspuns, urmand sa ia in considerare toate informatiile pe care le are la dispozitieGeorge Maior a detinut functia de director al SRI timp de 8 ani, fiind numit de fostul presedinte Traian Basescu . Din iunie 2015 este ambasadorul Romaniei in SUA.