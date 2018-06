George Scutaru, fostul consilier al lui Iohannis, a fost achitat in dosarul de spalare de bani

Ziare.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la completul de 5 judecatori al ICCJ.In acelasi dosar au mai fost achitati, tot pentru spalare de bani, fostul deputat PNL Dan Motreanu si Ana Maria Schaer, administrator al unei societati comercialeIn 2015, Scutaru a fost trimis in judecata de DNA pentru spalare de bani.La vremea aceea, procurorii DNA sustineau ca, "in cursul anului 2008, o persoana cu functie de conducere in administratia locala - denuntator in prezenta cauza - a pretins si primit de la o alta persoana suma de aproximativ 1 milion euro, cu titlu de mita, in schimbul sprijinirii acestuia din urma in demersurile de punere in posesie cu suprafete de teren aflate pe raza municipiului Buzau.Din suma de 700.000 euro, bani primiti efectiv de persoana denuntatoare, aceasta le-a remis inculpatilor Scutaru George-Adrian si Motreanu Dan Stefan, sumele de 170.000 euro, respectiv 250.000 euro, conform unei intelegeri anterioare. Ambele sume au fost date in acelasi scop, respectiv pentru finantarea campaniei electorale din 2008 (alegeri locale si generale), a candidatilor partidului din care fac parte cele doua persoane ultim mentionate".DNA sustinea ca pentru a disimula provenienta acestor sume de bani, Scutaru, Motreanu Dan Stefan si Ana Maria Schaer au initiat un mecanism financiar fictiv, folosindu-se de documente justificative ce nu corespundeau realitatii, prin care 1.213.085 lei au fost transferati, in mai multe transe, din contul societatii administrata de catre aceasta din urma catre o firma care a produs articole de vestimentatie folosite ca materiale in campania electorala.In 2015, Scutaru fusese eliberat din functia de consilier inainte de acuzatiile aduse de DNA. Numele lui fusese atunci vehiculat pentru sefia SIE.