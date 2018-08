Germania isi exprima ingrijorarea fata de situatia din Romania si cere un echilibru just al separatiei puterilor

Ziare.

de faptul ca tocmai o confruntare despre valori duce de un an si jumatate, in Romania, la o polarizare a politicului si a societatii. Nu discutia este cea care ne ingrijoreaza, pentru ca discutiile sunt indispensabile in democratii, ci mai degraba, care a culminat chiar in confruntari violente. Sunt ferm convins ca, referitor la reforma Justitiei in Romania, poate fi identificat un echilibru just al separatiei puterilor legislativa, executiva si judiciara", a declarat Heiko Maas, la Reuniunea anuala a diplomatiei romane, conform traducerii oficiale.El a precizat ca este necesara identificarea unei linii "de compromis", care "poate uni si coagula societatea"."In ceea ce priveste consolidarea statului de drept, identificarea unei cai de mijloc, doresc sa va ofer orice sprijin posibil din partea Guvernului Federal. Pot fi luati in calcul si experti recunoscuti la nivel international in astfel de situatii si acestia, precum, pot fi luati in calcul ca intermediari onesti", a spus Heiko Maas.In opinia ministrului german de Externe, un astfel de mecanism neutru ar putea fi creat si la nivelul Uniunii Europene."Consider ca trebuie sa cream o astfel de expertiza si la nivelul UE, de pilda un mecanism neutru dupa modelul Peer Review, care sa formuleze recomandari nepartinitoare. Un astfel de element poate consta si intr-si imi doresc un dialog, un dialog public legat de ceea ce inseamna valorile noastre comune. Noi, toti, profitam de pe urma unui astfel de dialog, pentru ca tocmai acum Romania are nevoie sa-si uneasca puterile pentru a se concentra asupra misiunilor politice ce vor urma in anii viitori", a indicat Heiko Maas.El a subliniat ca Europa trebuie sa puna in practica valorile pe care si le-a scris pe stindard."Vocea Europei in lume va fi respectata doar atunci cand suntem credibili. Eventuale standarde duble vor fi folosite imediat de adversarii Europei. Europa trebuie sa puna in practica valorile pe care si le-a scris pe stindard:. Ori de asta este responsabila fiecare tara membra in parte. Si pentru ca noi, toti, reprezentam Europa in exterior, noi, toti, vom fi masurati dupa aceste standarde. Romania a inteles acest lucru si a ales ca subiect central al propriei presedintii (Presedintia Consiliului UE - n.r.) valorile comune. (...) Vom incerca sa va sprijim pe cat posibil", a transmis Heiko Maas.Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, in perioada 27 - 29 august, la Bucuresti, Reuniunea anuala a diplomatiei romane. Tema editiei din acest an este "Diplomatia - un pilon al Romaniei Centenare". Invitatul special al evenimentului este ministrul federal al Afacerilor Externe al RF Germania, Heiko Maas.