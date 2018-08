Giuliani recunoaste ca i-a scris lui Iohannis ca independent: Nu are nimic de-a face cu Guvernul SUA

Ziare.

com

Avocatul le-a declarat miercuri jurnalistilor de la New York Times ca, desi il reprezinta pe presedintele american Donald Trump, "inca este".Giuliani a confirmat ca scrisoarea aparuta in Romania este rezultatul unui contract dintre firma sa Giuliani Security & Safety si firma Freeh Group International Solutions, care este condusa de fostul director al FBI Louis J. Freeh., a declarat Giuliani cu privire la scrisoarea trimisa lui Iohannis., a mai spus Giuliani.Firma care l-a angajat pe Giuliani pentru a trimite scrisoarea, Freeh Group, nu a oferit comentarii, dar este vorba despre aceeasi firma care l-a reprezentant pe omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare si fugit din Romania, dar si pe Alexander Adamescu, fiul afaceristului Dan Adamescu, fugit si el in Marea Britanie, precum si pe miliardarul israelian Beny Steinmetz, retinut in tara sa in legatura cu un dosar instrumentat in Romania.", a spus Giuliani, referindu-se la Freeh Group.Citeste si: