Giuliani spune ca a discutat cu cel putin un oficial roman privind scrisoarea catre Iohannis

De asemenea, el a afirmat ca poate ar fi trebuit sa mentioneze in document ca nu reprezinta pozitia presedintelui Donad Trump, scrie Washington Post.Rudolph Giuliani a fost sunat saptamana aceasta de oficiali ai Departamentului de Stat in legatura cu scrisoarea, acestia vrand sa stie daca este reala, raspunsul sau fiind: "Absolut".Giuliani a precizat ca nu este implicat in actiuni vizand si alte state in afara de Romania si ca nu a discutat acest subiect cu Trump sau cu alt oficial al administratiei."Sunt persoana privata", a replicat el cand a fost intrebat de ce a adoptat o pozitie contrara celei a Guvernului SUA."Poate ar fi trebuit sa mentionez in scrisoare ca nu il reprezint pe presedinte", a spus el, dar ca a presupus ca autoritatile romane stiu acest lucru. Rudolph Giuliani a mai precizat ca a discutat cuin contextul demersului sau, fara insa a face nominalizari.Avocatul presedintelui Donald Trump, Rudolf Giuliani, a fost platit de o firma de consultanta in momentul in care a trimis presedintelui Romaniei o scrisoare contrara pozitiei oficiale a Guvernului SUA, scrie Politico. Firma apartine fostului director FBI Louis Freeh, care este avocatul omului de afaceri Puiu Popoviciu.Giuliani a declarat marti pentru Politico ca scrisoarea sa se baza pe un raport care i-a fost prezentat de fostul director al FBI Loius Freeh, care conduce o firma de consultanta globala, Freeh Group International Solutions."Ei imi platesc onorariul", a spus Giuliani, referindu-se la Freeh Group.El nu a spus cu cat a fost platit sau daca Freeh Group a apelat la serviciile sale in numele unui client, Giuliani sugerand ca orice alte intrebari sa fie adresate Freeh Group, care nu a raspuns solicitarilor adresate.Giuliani, a adresat autoritatilor romane o scrisoare pe tema protocoalelor incheiate de institutii din sistemul judiciar cu SRI, scrisoare de care Ambasada SUA la Bucuresti s-a disociat, transmitand, prin purtatorul de cuvant, ca Guvernul SUA nu comenteaza actiunile persoanelor fizice.