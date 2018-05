Glontul de aur al lui Klaus Iohannis. In genunchi sau presedinte?

o putere de decizie a ministrului Justitiei asupra activitatii desfasurate de procurori

Deci CCR statueza cu subiect si predicat ca ministrul Justitiei are drept de decizie asupra anchetelor penale. CCR ne spune ca ministrul are dreptul sa impuna inchiderea sau deschiderea unui dosar penal, administrarii de probe, retinerilor, sechestrelor pentru ca asta inseamna activitatea procurorilor. Mai poate sa fie un procuror independent in asemenea conditii?

Dincolo de salata de vorbe din dispozitivul deciziei CCR , doua chestiuni sunt cu adevarat seismice. Pe de-o parte, faptul ca "art.132 alin. (1) din Constitutie este un text cu caracter special, care stabilestesi indica faptul ca in aceasta procedura ministrul are un rol central [a se vedea Decizia nr.45/2018], aspect care se reflecta si asupra carierei procurorilor".Ce inseamna activitatea procurorilor? Anchete penale.Tot in comunicatul CCR scrie:Deci,. Si poate refuza daca propunerea e facuta de presa sau de portarul ministerului. Sau daca avizul CSM nu exista deloc. Sau daca sina de la dosar e defecta.Deci, practic, ministrul Justitiei pe langa faptul ca are drept de decizie asupra dosarelor penale, capata si exclusivitatea numirii si revocarii procurorilor-sefi, anuland nu doar dreptul de decizie al presedintelui, ci si evaluarea tehnica a CSM, care nu mai este nici macar consultativa. DeciEste teribil semnalul de alarma tras de procurorul sef DIICOT, Daniel Horodniceanu Aceasta rescriere a legislatiei de catre CCR contravine flagrant angajamentelor asumate de Romania pentru aderarea la UE, angajamente care s-au concretizat in Legea 303/2004, initiata de guvernul Nastase."In ngocierile cu UE au existat cateva puncte esentiale referitoare independenta procurorilor: recrutarea, numirea, promovarea, revocarea, procurorilor trebuie stabilite prin lege, nu pot fi lasate la discretia altor puteri, ca sa nu existe dependenta fata de autoritati din afara sistemului judiciar.Cariera procurorilor trebuie guvernata de aceleasi reguli ca ale judecatorilor. Raspunderea procurorilor e numai in fata instantelor si a breslei, iar in privinta ministrului Justitiei a fost o discutie separata: ca parte a puterii executive el nu poate fi singura structura de evaluare a procurorilor, deoarece ar genera o amenintare la adresa independentei justitiei.Deci, potrivit UE, reprezintaSi e chiar mai grav decat in Legea 92/1992 a carei schimbare a cerut-o UE. Controlul activitatii procurorilor de catre ministrul Justitiei nu a existat niciodata in nicio lege. A fost creata o vulnerabilitate enorma pentru Romania. Este mai grav decat in Polonia.Culmea ironiei face ca in negocierile de atunci sa fi fost implicata direct secretarul de stat in ministerul Justitiei, Maya Teodoroiu, actual judecator CCR care astazi a facut parte din majoritatea decidenta impotriva angajamentelor la care chiar domnia sa a fost parte in 2004.Cel mai putin in aceasta decizie este vorba despre Laura Codruta Kovesi Ce optiuni are in aceste conditii Klaus Iohannis 1.si sa ingroape functia prezidentiala, independenta procurorilor si statutul european al Romaniei.2., evitand revocarea fie prin emiterea decretului cu data de intrare in vigoare anul viitor, fie prin deschiderea caii unei actiuni in contencios administrativ, care insa nu rezolva fondul grav al problemei.3.Nicio institutie, fie ea si CCR, nu are dreptul sa ia decizii care contravin interesului fundamental al Romaniei de a ramane in UE, prin obligarea la incalcarea angajamentelor luate in vederea aderarii.Il va suspenda CCR pentru asta? Sa-l suspende! Decat un mandat inutil in genunchi mai bine o suspendare in picioare si nu ma indoiesc ca va avea de parte lui poporul.