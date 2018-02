Gorghiu: Legile Justitiei nu vor putea fi adoptate si publicate in MOf pana la vara

Ziare.

Ea sustine ca, la final, PNL va insista asupra unui control facut de Comisia de la Venetia, care insa are urmatoarea sesiune de abia in aprilie."In Parlament, evident ca se impune un calendar al procedurilor, pe care o sa insistam sa avem la final un control de la Comisia de la Venetia, o consultare practic a acestei comisii, a carei consultare daca o faceam anterior nu cred ca mai eram in acest punct. Evident ca nu anticipez ca vor putea fi adoptate aceste legi si publicate in Monitorul Oficial pana la vara", a spus Alina Gorghiu pentru RFI Romania.Liberala crede ca PSD va repeta toate greselile de anul trecut, daca modificarile la Legile Justitiei vor fi adoptate rapid, asa cum a declarat Dragnea duminica seara "PSD se va grabi foarte tare, asa cum a si declarat domnul Dragnea si va incerca intr-un interval nerezonabil de timp sa finalizeze legile, inteleg ca e vorba de cateva zile, pentru a se putea dezbate in comisia speciala cele doua legi, 303 si 304.Eu cred insa ca in acest ritm exista o mare probabilitate ca majoritatea parlamentara sa repete toate greselile din 2017, ceea ce n-ar fi de mirare, pentru ca acolo la conducere este tot domnul Dragnea".Citeste mai multe despre Gorghiu: Legile justitiei nu vor putea fi adoptate si publicate in Monitorul Oficial pana la vara pe site-ul RFI Romania