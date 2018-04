GRECO critica modul in care Tudorel Toader a incercat revocarea sefei DNA si cere Romaniei sa abandoneze sectia pentru investigarea magistratilor

Cele mai importante critici si recomandari facute de GRECO

O astfel de sectie, spune raportul publicat de Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) miercuri dimineata, ar putea conduce la conflicte de competenta cu parchetele specializate existente (DNA, DIICOT, parchetele militare), chiar daca autoritatile amintesc ca astfel de conflicte sunt in mod normal solutionate de procurorul general, arata raportul.Mai important, exista si temeri capentru a se elimina cauzele tratate de parchetele specializate sau pentru a interfera in cauzele importante sensibile in cazul in care reclamatiile impotriva unui magistrat au fost depuse incidental in acea cauza, deoarece ar intra automat in competenta noii sectii (situatie in care ar trebui sa se ia o decizie de disjungere a cauzei conform normelor generale de procedura penala in materia conexarii/disjungerii cauzelor, pentru ca aceasta sa ramana la procurorii competenti initial).Procedura revizuita de numire a procurorilor in functiile de conducere inalte limiteaza dreptul presedintelui Republicii la posibilitatea de a refuza numai o singura data candidatul (candidatii) propus de ministrul Justitiei (spre deosebire de posibilitatea de a refuza de mai multe ori, potrivit normelor in vigoare).In ansamblu, Echipa de evaluare a GRECO (GET) regreta din nou absenta unor evaluari adecvate ale implicatiilor diferitelor modificari propuse asupra pozitiei si independentei operationale efective a procurorilor.- Sa se asigure ca independenta parchetului este - in cea mai mare masura posibila - garantata prin lege si sa se evalueze impactul modificarilor propuse asupra viitoarei independente operationale a procurorilor, astfel incat, daca este necesar, sa fie adoptate garantii suplimentare pentru a proteja impotriva interventiilor.Raportul ia nota si de procesul controversat de inlaturare a sefei Directiei Nationale Anticoruptie, initiat in februarie 2018 de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.GRECO aminteste, in raport, ca Directia Nationala Anticoruptie a fost eficienta si laudata international, dar ca a facut, adeseadeterminand Directia sa caute, uneori, interventia si protectia CSM.Unele dintre aceste atacuri au fost chiar de natura personala impotriva procurorului sef al DNA.Raportul aminteste si de graba ministrului Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA. "A doua dupa vizita GET in Romania, ministrul Justitiei a sustinut oin care a prezentat un raport care continea 20 de motive pentru revocarea procurorului sef al DNA", scrie in raport.Acesta precizeaza limitele democratice ale revocarii procurorului-sef al DNA: "Conform articolului 51 din Legea nr. 303/2004, exista trei motive pentru o astfel de revocare, dintre care unul se refera la managementul general al activitatii efective, comportamentul general si comunicarea, responsabilitatile si aptitudinile manageriale.".- Procedura pentru numirea in si revocarea din functiile cele mai inalte din parchet, cu exceptia procurorului general, prevazuta de art. 54 din Legea nr. 303/2004, sa includa un proces care sa fie atat transparent, cat si bazat pe criterii obiective, iar Consiliului Superior al Magistraturii sa i se dea un rol mai important in aceasta procedura.GRECO isi exprima un punct de vedere critic referitor la modificarile pe Codurile Penale dorite de majoritatea politica de la Bucuresti care, daca vor fi adoptate, vor contrazice multe dintre angajamentele internationale asumate de Romania.GRECO concluzioneaza ca, in cazul in care amendamentele propuse ar fi adoptate, ar putea revizui concluziile de evaluare anterioare.Chiar marti, liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat ca modificarile Codurilor Penale sunt o prioritate pentru actuala putere. "In aceasta saptamana vor incepe in comisia speciala dezbaterile pe Codurile Penale", a declarat Liviu Dragnea. Aceste modificari propuse dau nastere la, pentru potentialul impact negativ asupra asistentei judiciare reciproce si asupra capacitatii sistemului de justitie penala de a aborda forme grave de criminalitate, inclusiv infractiuni legate de coruptie.Echipa de evaluare a GRECO (GET) a constatat, de asemenea, ca exista o alta incercare de modificare a infractiunii de abuz in serviciu, astfel incat sa se dezincrimineze complet toate faptele comise in legatura cu un prejudiciu de).GRECO aminteste intreg contextul in care majoritatea politica PSD/ALDE a reusit sa adopte Legile Justitiei modificate, in pofida protestelor si multor critici nationale si internationale.Circumstantele in care au fost adoptate amendamentele referitoare la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii reprezinta o ilustrare clara a necesitatii Romaniei de a imbunatati in mod substantial transparenta practicilor sale legislative.Raportul privind amendamentele aduse celor trei legi ale justitiei adoptate de Parlament in decembrie 2017 nu contine cele mai controversate propuneri prezentate initial, in vara, remarca documentul.Grupul dispune ca presedintele sa informeze autoritatile romane despre constatarile GRECO si invita seful delegatiei romane sa prezinte la urmatoarea reuniune plenara a GRECO (18 - 22 iunie 2018) oprivind stadiul reformelor propuse cu privire la sistemul judiciar (inclusiv aspecte de ordin institutional, si de drept penal material si procedural).Autorizarea de a publica raportul pe Justitia din Romania a fost transmisa GRECO la capatul unei intregi odisei care a durat mai bine de o luna. Abia marti seara, dupa cea intrebat insistent Guvernul si pe ministrul Justitiei care e stadiul publicarii raportului, Tudorel Toader a anuntat ca a transmis acordul catre Grupul de State impotriva Coruptiei. In jurul orei 17:00, l-am contactat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a afla unde se afla acordul Romaniei catre GRECO. Ministrul a promis initial ca va reveni cu un raspuns. Dupa mai bine de o ora, la insistente repetate, Tudorel Toader ne-a comunicat: "Acum am primit. Acum am transmis la GRECO!"