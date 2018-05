GRECO avertizeaza ca initiative legislative din state UE, inclusiv Romania, risca sa afecteze lupta anticoruptie

Ziare.

Raportul anual al GRECO (un organism al Consiliului Europei) dat publicitatii joi indica faptul ca aceste initiative legislative au determinat GRECO sa reevalueze noua legislatie (Grecia) ori sa declanseze procedura pentru evaluari ad-hoc in circumstante exceptionale (Romania, Polonia).In raportul de activitate pe anul 2017, GRECO recunoaste contributia esentiala a jurnalistilor la combaterea coruptiei si aduce un omagiu jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, asasinata in octombrie 2017.Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a declarat ca "practici corupte atat la nivel national, cat si international, asa cum am vazut in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, constituie o amenintare majora la adresa institutiilor noastre si chiar a democratiei. Este crucial ca autoritatile nationale si organismele internationale sa aiba o pozitie clara impotriva coruptiei si sa implementeze rapid masuri anticoruptie".Marin Mrcela, presedintele GRECO, a declarat ca, "in 2017, au fost numeroase acuzatii de coruptie in multe tari si institutii. Progresul impotriva coruptiei nu poate fi considerat garantat. Este necesara vigilenta, pentru ca mereu exista riscul regresului (...) Parlamentarii, judecatorii si procurorii ar trebui sa conduca pe baza puterii exemplului, iar cetatenii ar trebui sa ceara ferm propriilor reprezentanti sa actioneze nu doar respectand legile, ci in concordanta cu cele mai inalte standarde etice".Raportul include o evaluare a nivelului de implementare a recomandarilor GRECO privind parlamentarii, judecatorii si procurorii.Institutia concluzioneaza ca, pana la 31 decembrie 2017, statele evaluate pana in acest moment nu implementasera aproape o treime din recomandarile GRECO (30%) cu privire la membrii parlamentelor si au implementat partial 44,4% din recomandari. Aceste recomandari au legatura in special cu raportarea averii, restrictii privind activitatile de business, transparenta interactiunilor cu lobbyistii si gestionarea conflictelor de interese.GRECO indica faptul ca nivelul de conformare a fost mai ridicat in ceea ce priveste judecatorii: tarile evaluate au implementat aproape jumatate din recomandarile institutiei (42,6%), insa o treime au ramas doar partial implementate (36%), iar 21% nu au fost deloc implementate.Multe dintre aceste recomandari se refera la procedurile privind recrutarea, transferul sau promovarea, dar si la necesitatea unor coduri de conduita pentru judecatori, pe care o treime din tarile evaluate inca nu le-au adoptat.Tarile evaluate stau cel mai bine la capitolul masurilor privind procurorii, cu 54% din recomandari implementate si doar 14% neimplementate.