GRECO: DNA sa beneficieze de independenta si autonomie, inclusiv in cazul mecanismelor disciplinare

delegatia GRECO invita inca o data autoritatile sa ia in calcul solicitarea opiniei Comisiei de la Venetia cu privie la pachetul legislativ vizand reforma in justitie

Ziare.

com

De asemenea, recomanda autoritatilor sa solicite punctul de vedere al Comisiei de la Venetia cu privire la legislatia vizand reforma in Justitie."Delegatia GRECO subliniaza ca cei responsabili cu investigarea, urmarirea penala (DNA - n.red.) si judecarea (instantele - n.red.) infractiunilor de coruptie ar trebui sa beneficieze de independenta si autonomia corespunzatoare functiilor lor si sa nu fie supusi unei influente nepotrivite.Acest lucru, in timp ce judecatorii si procurorii trebuie sa respecte cele mai inalte standarde de integritate.Acesta este unul dintre standardele fundamentale anticoruptie ale Consiliului Europei. De asemenea, delegatia reaminteste recenta recomandare a GRECO de imbunatatire a transparentei procesului legislativ, inclusiv prin asigurarea aplicarii exceptionale a procedurii de urgenta intr-un numar limitat de circumstante", se arata intr-un comunicat al GRECO dupa ce o delegatie a vizitat Romania in 21 si 22 februarie.Delegatia GRECO subliniaza ca este important ca toate institutiile statului sa conlucreze si sa se respecte reciproc, in conformitate cu principiile separatiei puterilor, ale independentei si impartialitatii sistemului judiciar si ale egalitatii in fata legii.Delegatia va pregati un raport, cu recomandari specifice, care va fi discutat la urmatoarea reuniune plenara a GRECO.Delegatia subliniaza ca este important ca autoritatile sa tina cont de raportul GRECO dupa ce va fi adoptat.In acelasi timp, "".Delegatia GRECO a vizitat Romania in perioada 21 - 22 februarie, ca parte a unei evaluari urgente ad-hoc vizand legislatia din domenul judiciar din perspectiva luptei anticoruptie si a conformarii Romaniei recomandarilor anterioare ale GRECO pe aceasta tema.Intr-un raport adoptat in decembrie 2017 , GRECO a stabilit ca progresele actuale ale Romaniei in ceea ce priveste implementarea recomandarilor in domeniul prevenirii coruptiei in randurile parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor este "total nesatisfacatoare". GRECO a solicitat imbunatatiri intr-un numar de domenii, inclusiv in procesul legislativ, care ar trebui sa fie mai transparent.De asemenea, raportul a subliniat necesitatea ca CSM si Inspectia Judiciara sa fie mai active in ceea ce priveste analiza, informarea si consilierea, iar CSM sa capete un rol mai mare in ceea ce priveste numirea si revocarea in functiile de procurori sefi.Vizita delegatie GRECO in Romania a coincis cu prezentarea unui raport al ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care recomanda revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Iata argumentele lui Toader si cum pot fi ele usor demontate , dar si prima reactie a presedintelui Klaus Iohannis , cel care are ultimul cuvant in aceasta decizie.