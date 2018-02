GRECO ne-a cerut noi clarificari privind adoptarea Legilor Justitiei: Raportul de evaluare este absolut nesatisfacator

Ziare.

com

"Astazi a avut loc o intalnire intre reprezentantii GRECO, Grupul statelor impotriva coruptiei, organism din Consiliul Europei, cu board-ul de conducere al Comisiei speciale.. Au dorit noi clarificari.in ceea ce ne priveste. Suntem intr-o stare exceptionala, pentru prima oara GRECO aplica o regula, regula 32 care nu a mai fost niciodata publicata. Recomandarea pe care o fac cei care au facut raportul este ca in mod global nesatisfacator au fost urmarite recomandarile pe care GRECO le-a facut in urma cu aproape 2 ani", a explicat deputatul PNL Ioan Cupsa.Ioan Cupsa a adaugat ca, din pacate,"Ce ne paste, sa speram ca nu se va intampla acest lucru, ca urmare a aplicarii acestei reguli urmeaza sa fim monitorizati. Unul dintre momente este o parte a ceea ce astazi s-a intamplat. Este o parte din monitorizarea curenta. Probabil ca vom avea parte de o vizita la nivel inalt si sa ne fereasca Dumnezeu de o decizie de neconformitate a Romaniei in legatura cu standardele GRECO", a spus Cupsa.Deputatul PNL a precizat ca reprezentantii GRECO i-au intrebat pe alesii din comisia speciala cum vad felul in care au fost adoptate Legile Justitiei."Volumul foarte mare de munca raportat la timpul foarte scurt a generat niste modificari ale Legilor Justitiei care sunt improprii, care in mare masura se vor dovedi neconstitutionale. (...) Legile Justitiei au fost modificate in urma unei initiative legislative care avea drept expunere de motive o pagina".Cupsa a afirmat ca reprezentantii GRECO au dat de inteles ca nu cred in transparenta deplina a demersului parlamentar de adoptare a Legilor Justitiei."Independenta Justitiei, cred dansii, pare a fi, a subliniat acest lucru, pare a fi afectata", a spus Cupsa."S-au mai spus si neadevaruri. (...) S-a sustinut ca magistratii isi doresc infiintarea acelei sectii speciale care sa ii ancheteze doar pe dansii pentru savarsirea unor infractiuni", a adaugat liberalul, afirmand ca neadevarul a fost rostit de "cineva de la putere".Reprezentantii GRECO vor face un raport suplimentar fata de cel de evaluare care va fi supus in adunarea statelor membre GRECO, care vor decide actiunile viitoare, a precizat deputatul PNL.PNL va sesiza din nou CCR privind Legile Justitiei, a spus Cupsa, precizand ca liberalii au identificat destule motive de neconstitutionalitate.