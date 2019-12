Grefierii au iesit pe treptele Palatului Justitiei, pentru ca nu vor sa ramana fara pensiile speciale. Predoiu: Cadoul PSD ne afecteaza pe toti! (Video)

Protestul grefierilor

Zeci de grefieri au iesit, deja, pe treptele Palatului de Justitie din Capitala, sediul Curtii de Apel Bucuresti si al Judecatorie Sectorului 5.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, de la sediul CSM, ca vrea un dialog cu grefierii nemultumiti de eliminarea pensiilor speciale si pentru personalul auxiliar din Justitie. Ministrul a explicat ca este solidar cu premierul in incercarea de a redresa situatia financiara a tarii."Vom fi deschisi spre dialog ca intotdeauna. Am avut o relatie deschisa cu grefierii in ceea ce priveste politica legislativa. Eu ii invit sa aiba rabdare pana avem aceasta discutie.Dincolo de acest aspect, traim momente dificile datorita unor cauze pe care nu acest guvern le-a generat.Traim momente dificile in Justitie, dar nu din cauza PNL. Incercam sa scoatem tara din impasul administrativ in care ne-a bagat PSD. Si la economie, si in justitie, dar si la coeziunea sistemului judiciar avem probleme din cauza proastei administrari a tarii de catre PSD. In ceea ce priveste greva grefierilor, vom avea dialog, vom gasi o modalitate de intelegere.Voi avea un dialog cu cei din CSM, le voi transmite guvernului din care fac parte, dar sunt solidar cu premierul, in incercarea de a redresa situatia. Aceste cauze vin din trecut, sunt multe cauze, precum lipsa de coeziune, excesele in anumite cazuri, intens mediatizate, dar si problema drepturilor salariale. Vechea guvernare n-a luat masuri, ci au lasat problemele sa se acutizeze.Totusi, nu e o chestiune de grea mostenire, ci una care ne afecteaza pe toti.celor trei ani de proasta guvernare a tarii de catre PSD ne afecteaza pe toti," declara Predoiu.Protestul se deruleaza pe durata dezbaterii legii privind eliminarea pensiilor speciale in Camera Deputatilor."Miercuri, 18 decembrie 2019, incepand cu ora 10:00, peste 6.000 de grefieri vor iesi in fata instantelor si a parchetelor la nivel national, pe timpul activitatii Plenului Camerei Deputatilor, timp in care vor fi inchise arhivele si registraturile si suspendate sedintele de judecata.Motivul il reprezinta solutia adoptata de catre Comisia de munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor de adoptare a proiectului de lege PL-x 292/2019 care priveste abrogarea pensiilor de serviciu si pentru personalul auxiliar de specialitate (grefieri) din sistemul judiciar", anunta sindicatele grefierilor, citate de News.ro.Nemultumitii argumenteaza ca, in sedinta din data de 10 decembrie 2019 Comisia de Munca a decis amanarea pentru luna februarie 2020 a celor doua proiecte de lege privind abrogarea pensiilor speciale si de serviciu, pentru ca Guvernul sa-si exprime un punct de vedere cu privire la acestea.Cele doua proiecte au fost repuse pe ordinea de zi a aceleiasi comisii in data de 17 decembrie 2019, iar in urma votului a fost adoptat proiectul care priveste abrogarea pensiilor de serviciu si pentru personalul auxiliar de specialitate (grefieri) din sistemul judiciar."Cu toate ca Ministerul Justitiei, prin secretarul de stat prezent in comisie, si-a exprimat o pozitie de mentinere a pensiilor de serviciu pentru grefieri si amanarea discutarii initiativei legislative pentru depunerea unui punct de vedere scris in acest sens, proiectul de abrogare a pensiilor 'speciale' a fost adoptat, urmand ca, sub rezerva depunerii raportului de catre comisie, sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor in data de 18 decembrie 2019.In virtutea dreptului constitutional la libera exprimare, in raport de solutia adoptata de catre Comisia de Munca si Protectie Sociala a Camerei Deputatilor si in urma deciziei luate de organele de conducere ale organizatiilor noastre sindicale si profesionale, fata de locul si rolul categoriei noastre profesionale in infaptuirea actului de justitie, reprezentand 'motorul' fiecarei instante si fiecarui parchet, informam public ca(grefieri)", ameninta sindicalistii.Ei anunta ca aceasta reprezinta o prima forma de protest care va conduce pana la blocarea totala a activitatii in instante si parchete.