Grefierii nu renunta la proteste dupa discutiie cu premierul Orban

Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical (BNS), a declarat ca s-a discutat cu Orban despre initiativele parlamentare de modificare a legii pensiilor si despre dezechilibrele din salarizare.Cu privire la pensia de serviciu pentru grefieri, Costin a spus ca "Guvernul nu isi asuma politic vreun astfel de proiect de lege. Au disponibilitatea de a ne aseza la masa si de a discuta o clarificare pentru toate corpurile din aceasta latura profesionala. Este un demers de durata".Cu privire la discrepantele din salarizare, Costin a anuntat ca de saptamana viitoare de va constitui un grup de lucru pentru a "gasi niste solutii pentru a stopa aceasta nebunie care se manifesta in tot corpul grefierilor"."Exista o data cu publicarea legii 153 o multitudine de spete individuale, care au dus la aparitia unor discriminari in interiorul acestui grup profesional, lucru pe care l-am semnalat in ultimii doi ani, inclusiv prin acel protest organizat aici in Piata Victoriei. Pentru a va da seama de gravitatea acestor spete, doar de la inceputul acestui an au fost inregistrate in instantele din Romania peste 400 de cazuri individuale care vizeaza astfel de discriminari in ceea ce priveste salarizarea acestor categorii socio-profesionale", a spus el.Pe de alta parte, presedintele Sindicatului National al Grefei Judiciare, Catalin Traistaru, a anuntat ca grefierii nu vor intrerupe protestul inceput marti dimineata si ca vor continua cu astfel de manifestatii."Ne-am asigurat ca premierul Orban stie de existenta formelor de protest si am aflat ca le stie in detaliu, inclusiv ca am intrerupt activitatea la nivel national. Vom astepta votul din Parlament si vom ramane in forme de protest. Maine vom convoca adunarile generale si vom decide ce alte forme de protest vom aplica.Suntem hotarati sa declansam si forme ulteriore de protest chiar in paralel cu discutiile referitoare la salarizare pana la rezolvarea inechitatilor de natura salariala. Toate depind de votul de astazi al Parlamentului", a spus Traistaru.Amintim ca deputatii supun la vot, marti, intr-o sedinta de plen convocata in sesiunea extraordinara, proiectul de eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor din sistemul de aparare si ordine publica.Precizam ca mii de grefieri au intrerupt activitatea marti la nivel national. Din totalul de 8.000 de grefieri, protesteaza 6.000.