Grefierii protesteaza in marile orase: Cand ne-ati vazut dormind in sala de sedinta, asa cum am vazut parlamentarii?

La, peste 150 de grefieri protesteaza, miercuri, fata de intentia guvernantilor de a le taia pensiile de serviciu.Grefierii s-au adunat in holul Palatului de Justitie Cluj, avand afise cu mesaje precum "Protest", "Salariul grefierilor reprezinta singura sursa de venit" sau "Functia de grefier este incompatibila cu orice alta functie publica", dupa care au iesit in fata institutiei, intrerupand activitatea timp de doua ore."Un complet de judecata nu poate sa functioneze fara judecator, dar nici fara grefier. In cadrul sistemului nostru, al Ministerului de Justitie, atat judecatorii cat si grefierii au parte de o viata foarte cruda. Noi stim cand trebuie sa venim la serviciu, dar nu stim cand plecam. Noi nu avem pensii speciale, noi avem pensie de serviciu.Nu putem avea venituri suplimentare ca oricare roman din tara asta, nici femeie de serviciu la blocul meu nu ma pot angaja, pentru ca sunt incompatibila. Pentru ce are un parlamentar pensie speciala? Va rog sa imi spuneti cand ati vazut un grefier sa doarma in sala de sedinta, asa cum am vazut parlamentarii?", a spus grefierul Aura Muresan.La protest participa grefieri de la Curtea de Apel Cluj, Judecatoria Cluj-Napoca, Tribunalul specializat Cluj si Tribunalul Cluj.Si laprotesteaza aproximativ 160 de grefieri si IT-isti de la Tribunalul Dolj si Judecatoria Craiova. Timp de doua ore, ei blocheaza instantele, iar arhivele au fost inchise.Grefierii doljeni se declara "siderati" de abrogarea pensiilor de serviciu si spun ca vor protesta pana cand le vor fi rezolvate revendicarile: "Suntem foarte siderati de aceasta decizie a Parlamentului Romaniei. Avem aici in vedere ca ni se impun incompatibilitati la fel ca la magistrati. (...) Singurul nostru venit este doar salariul. Vom protesta pana la schimbarea atitudinii legiuitorului".La, 120 de grefieri au intreupt activitatea, nemultumiti de abrogarea pensiilor de serviciu. Grefierii de la Curtea de Apel si de la Tribunalul Iasi au iesit cu pancarte pe care era scris: "Justitia nu se poate fara grefieri" si "Avem interdictii si incompatibilitati".Lasunt aproximativ 100 de grefieri pe scarile Curtii de Apel. Oamenii tin in maini foi pe care scrie "protest spontan".La, activitatea Tribunalului Prahova este blocata, dupa ce grefierii au iesit in strada.La Tribunalul Prahova, toti grefierii, aproximativ 40 de persoane, au decis sa se alature protestului. Oamenii au protestat pasnic si au afisat mesaje precum "grefierii nu au pensie speciala, au pensie ocupationala", "vrem inlaturarea interdictiilor" sau "grefierii nu pot desfasura alte activitati decat didactice".La Judecatoria, au protestat 15 grefieri.Proteste similare au loc la Camera Deputatilor are pe ordinea de zi a plenului de miercuri proiectul de lege al PNL care abroga pensiile speciale pentru mai multe categorii, inclusiv parlamentari, magistrati si functionari publici cu statut special, exceptie facand militarii si politistii.Camera Deputatilor este for decizional pe proiectul de lege. Comisia pentru Munca a Camerei Deputatilor a votat , marti, un raport favorabil de adoptare a acestei propuneri legislative, cu amendamente.